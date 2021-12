Scandal între primarul și viceprimarul unei localități din România. Cum s-a gândit edilul să își pedepsească aspru subordonatul deoarece nu este mulțumit de activitatea sa

”Este adevărat că domnul viceprimar nu îşi mai desfăşoară activitatea în primărie şi asta pentru că am constatat că cetăţenii vin cu solicitări, iar domnul viceprimar trebuie să fie mai profund ancorat în realitate.

Astfel, am dispus ca dumnealui să îşi desfăşoare activitatea într-o locaţie din afara primăriei. I-am oferit un birou într-o grădiniţă, care are condiţiile necesare: i-am pus internet, i-am dus calculator, imprimantă, are cablu tv.

Are condiţii suficient de bune pentru a-şi desfăşura atribuţiile pe care i le-am delegat. Dacă dumnealui este nemulţumit, este problema dumnealui. Oricum, activitatea dumnealui este una care lasă de dorit.

Ori nu cunoaşte legea, ori nu vrea să recunoască, însă, în conformitate cu prevederile Codului Administrativ, trebuie să ştie că viceprimarul se subordonează primarului. Sunt foarte nemulţumit de activitatea dumnealui”, a declarat Marius Stoica, primarul Orşovei, pentru RTS- Radioteleviziunea Severin.