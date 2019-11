Scandal înainte de vot! Ce se întâmplă, acum, în Parlament, cu guvernul Orban

Momente de cumpănă pentru guvernul Orban. Deși nu este de mult timp la putere, clipele grele pentru noul guvern al României se arată deja. Iată ce se întâmplă înainte de vot, în Parlament!

Ludovic Orban face primele declarații despre situația fără precedent din Parlament. Acesta a declarat faptul că bugetul trebuie rectificat prin OUG și nu numai. De asemenea, a atins subiecte precum comunicarea dintre instituții, despre modificările ce vor urma și despre oamenii competenți care au fost umiliți și au trebuit să-și părăsească locul de muncă.

„Nu-mi aduc aminte ca în ultimii 30 de ani să se fi întâmplat așa ceva. Vă felicit! Tot ceea ce am discutat va rămâne bătut în cui. Respectul nostr față de minorități va fi tot timpul. Venim după o moțiune de cenzură și trebuie să începem un drum nou al construcției, al dialogului între instituțional și stat pe termen lung. Acest guvern este cu siguranță un guvern demnitar. Durata maximă a acestui guvern este de un an de zile. Ceea ce am inclus în programul deuvernare pleacă de la această constrângere. Avem de luat măsuri urgente. Oamenii își pun în pericol viața, sănătatea. Situația în care ne găsim ne poate aduce în situația unui deznodământ pe care nu-l vrea nimeni în țară. România a rămas ultima țară care sp nominalizeze comisarul european”

Ludovic Orban