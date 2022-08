Scandal în trupa Phoenix, după ce s-a aflat că Nicu Covaci va cânta la nunta lui George Simion. „Unde s-a ajuns!”

Scandal în trupa Phoenix din cauza nunții lui George Simion. Un fost membru al grupului muzical îi bate obrazul actualului lider al echipei, care a decis să cânte la petrecerea organizată cu ocazia mariajului liderului AUR cu Ilinca Munteanu. Nicu Covaci susține, în apărarea sa, că a semnat pentru un concert „în fața a 10.000 de oameni, la un festival”.

S-a lăsat cu scandal după ce s-a aflat că la nunta liderului AUR, George Simion, și a Ilincăi Munteanu, care are loc sâmbătă, 27 august, va interpreta și trupa Phoenix. Decizia a fost luată de Nicu Covaci, liderul echipei muzicale. Acesta a susținut că a semnat contract pentru un concert, nu pentru nunta unui politician.

Un fost membru al trupei muzicale nu a lăsat netaxată atitudinea lui Nicu Covaci. Actual membru al trupei Pasărea Rock, Josef Kappl a criticat aspru hotărârea liderului trupei Phoenix.

Artistul, compozitor și chitarist bass al trupei, a cerut românilor să nu-i asocieze numele cu activitatea Phoenix în prezent. Josef Kappl a sugerat că îi este rușine de politica pe care o urmează cântăreții trupei de câțiva ani încoace.

„De unde s-a pornit și unde s-a ajuns! De aceea, vă rog să nu asociați niciodată ceea ce am realizat în anii ‘70, sub numele Phoenix din convingere, cu ceea ce face de mulți ani încoace „leaderul” acestui grup, sub același nume! Mi-e rușine de rușinea lui!

Pentru mine, numele Phoenix rămâne în continuare un simbol al rezistenței și al năzuinței spre libertate! Phoenix nu mai există de mulți ani ca trupă, după ce cei cu adevărata „șiră a spinării” au părăsit grupul. Adio, reunire! Cu mine, NU!”, a transmis Josef Kappl, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, fără a pronunța direct numele lui Nicu Covaci.