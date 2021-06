Scandal în trupa Holograf, la 44 de ani de la înființare? Ce spune un membru al trupei despre Dan Bittman: “Orgoliul şi prostia creează mereu monştri” EXCLUSIV

Decanul de vârstă al trupei Holograf, Tino Furtună, care e și clăparul formaţiei, a împlinit 66 de ani. La ceas aniversar, artistul ne-a povestit despre trupa înființată în 1977, care i-a adus celebritatea, dar și despre relația instrumentiștilor cu solistul Dan Bittman

Toni Furtună ține la prietenia cu ai săi colegi, alături de care a cunoscut celebritatea: “Orgoliul şi prostia creează mereu monştri, mai mici sau mai mari, care au darul de a strica prietenia.

Se întâmplă mai peste tot şi nici noi nu am fost scutiţi de anumite ispite. Dar, ceea ce a fost diferit în trupa noastră e faptul că în afara laturei compozistice, a profesiunii de credinţă faţă de muzică, noi am avut şi avem până astăzi un atuu inegalabil: am fost, am rămas, suntem prieteni. Iar asta a contat enorm!”, îşi începe Tino Furtună dezvăluirile despre trupa din care face parte, în exclusivitate pentru Impact.ro.