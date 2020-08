Scandal în Poliție. Prima reacție din interior după problemele cu Emi Pian

Acuzații grave la adresa Poliției Capitalei. Un comisar-șef rupe tăcerea și acuză conducerea de ingerințe care au provocat scandalurile de stradă. În cadrul Poliției Capitalei ar exista probleme interne care îngreunează buna funcționare a serviciului, potrivit comisarului Andrei Marius. Despre ce este, mai exact, vorba aflați în rândurile de mai jos.

Andrei Marius, comisar-șef la Secția 19 a Poliției Capitalei, aduce acuze grave la adresa instituției. Potrivit spuselor sale, din cauza unor „combinații“ ale conducerii au apărut probleme în stradă. Totodată, Marius folosește drept exemplu cazul interlopului Emi Pian, care a făcut înconjurul României.

Mai mult, comisarul a declarat că anul trecut noua conducere din Poliția Capitalei le-a cerut angajaților să renunțe la activitățile din anumite dosare.

De asemenea, comisarul-șef a mai spus că mai multe anchete au fost brusc puse pe pauză de conducere.

„Unele anchete au fost oprite de pe o zi pe alta. În 2019 a fost o sincopă majoră în activitatea structurii pe care o coordonez, motiv pentru care au și apărut aceste probleme în stradă. Din experințele acumulate anul trcut am vrea mai multă liniște. Nu vrem ingerințe. Nu vrem presiune. Am vrea doar să ne facem treaba. Așa cum am menționat, anul trecut, au fost ingerințe din partea conducerii. Nimeni nu ne garantează că în următorii ani de zile nu vor fi alte situații similare, având în vedere inclusiv ieșirea mea publică“, spune el.