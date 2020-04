Scandal în plină stradă. Ce s-a întâmplat la Câmpulung Muscel între un șofer și un polițist care i-a cerut actele

Dati share Va rog la acest link: https://youtu.be/uC0C_8yyEA4 Eu stau in casa ca fraieru ca asa vor ei cu facatuura asta de virus ies sa imi iau mancare cu adeverinta cu tot ce trebuie se trezeste smecherul asta ca are chef el sa imi ia talonu a specificat clar el vrea sa imi ia talonu ca asa vrea el a incercat sa o dea ca talonu il ia pentru lumini aveam luminile aprinse am circulat corect nu mi sa spus nici macar motivul pentru care am fost oprit nimic. Dupa aceasta filmare am mers cu smecheru asta la sediul de politie unde a gasit el motiv ca aveam cauciucurile uzate mi a luat talonu pe 30de zile si in plus si permisul pe 30 de zile ca nu i am prezentat actele dar eu le am lipit toate actele pe geam care este vina mea ca el nu vede. A vazut ca am declaratie probabil nu ia mers sa imi dea amenda si sa enervat sa gandit el sa imi ia talaonu si permisu

Publicată de Mihnea Mike pe Marţi, 31 martie 2020