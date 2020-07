Scandal în familia regală. Prințul Harry, afaceri necurate în Marea Britanie?!

Scandal de proporții în Familia Regală Britanică, după ce Prințul Harry și Prințul William au fost luați cu asalt de niște acuzații grave aduse de liderii mişcării „Republic“. Care sunt, mai exact, acestea? Aflați în paragrafele următoare.

Afaceri murdare în Familia Regală?

Graham Smith, şeful mişcării „Republic“, care are drept scop dizolvarea monarhiei britanice, a formulat o plângere ce scoate la lumină detalii despre transferuri financiare suspecte.

Reprezentanții mișcării au raportat că între Sussex Royal și The Royal Foundation a fost transferată o sumă nu mai mică de 300.000 lire sterline. Mai explicit, Prințul William i-ar fi virat fratelui său, Harry, jumătate din banii pentru Travalyst, proiectul de ecoturism al Ducelui de Sussex, menit pentru a lansa o platformă, un sistem de rating online, care să le arate călătorilor cât de ecologice sunt zborurile lor în zilele următoare.

Totodată, Smith susține că transferul a fost făcut doar în baza relației dintre cei doi și nu respectă normele legale valabile în astfel de situaţii.

Cealaltă jumătate de bani a fost direcţionată spre Sussex Royal, organizaţia de caritate gestionată de cuplul Harry și Meghan, dar care își va opri în curând activitatea.

Foștii Duci de Sussex, „la reducere“

Viața foștilor Ducii de Sussex a ajuns să nu mai cântărească atât de greu în rândul celor care, odinioară, erau interesați chiar și de cele mai mici detalii. S-ar putea spune chiar că Prințul Harry și Meghan Markle „au ajuns la reduceri“. De ce, aflați în paragrafele următoare.

Aceasta este concluzia tristă la care s-a ajuns după ultima decizie de marketing luată cu privire la cartea „Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Family“.

Volumul, care va fi scos la vânzare începând cu luna viitoare, va avea un preț mai mic decât cel stabilit inițial. Să fie oare acesta un semn că notorietatea cuplului este în scădere?

Cartea tratează subiectul ieșirii celor doi din Familia Regală Britanică. O altă lectură ce va ajuge în mâinile oamenilor își propune să conteste imaginea de divă pe care o are Meghan, dar pare-se că niciunul dintre cele două subiecte nu mai este de interes.

Viitoare biografie, ce va putea fi găsită pe Amazon, a scăzut de la 20 la 13,60 lire sterline, potrivit informațiilor din presa din Anglia.