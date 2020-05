Biografia prințului Harry și a lui Meghan Markle este acum disponibilă la precomandă și este intitulată „Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family”. Aceasta va fi lansată la nivel mondial în data de 11 august. Atunci, aceasta va fi vândută și în ediție pentru Kindle, la 12,99 dolari.

Fanii sunt în delir! Ce s-a aflat acum despre Prințul Harry și Meghan Markle. Secretele ies la iveală

Biografia prințului Harry și a lui Meghan Markle a ajuns numărul unu în Top 10 pe Amazon New York, chiar în 24 de ore din ziua lansării pentru pre-comandă, notează Daily Mail.

Descrierea biografiei pe Amazon promite să ofere „un portret detaliat, corect” al „încrezătorului, influentului” prinţ Harry, 35 de ani, şi Meghan Markle, 38 de ani. Biografia este scrisă de jurnaliștii Omid Scobie şi Catherine Durand, care sunt specializați în relatări despre familia regală. Cartea are 320 de pagini și ”va dezvălui detalii necunoscute despre viaţa lui Harry şi Meghan”, potrivit Amazon. Omid Scobie a relatat cititorilot pe Twitter surpriza cu mult așteptata carte, care a ajuns pe primul loc în prima zi a lansării sale la precomandă. Vor fi dezvăluiri de la turneele regale, până la noutățile despre bebeluș.

„Când a apărut vestea despre povestea de dragoste dintre un prinț englez iubit și o actriță americană, aceasta a atras atenția lumii și a stârnit o frenezie a presei internaționale”, se arată în descrierea cărții.

Adevărata față a lui Harry și Meghan Markle

„Dar, în timp ce ducele și ducesa de Sussex au continuat să facă titluri – de la logodna, nunta și nașterea fiului lor Archie până la decizia lor fără precedent de a păși înapoi din viața lor regală – puțini cunosc adevărata poveste a lui Harry și Meghan.”

Într-o declarație către mass-media, Scobie și Durand au spus: „Scopul acestei cărți este de a-i înfățișa pe adevărații Harry și Meghan, un cuplu care continuă să-i inspire pe mulți din întreaga lume prin munca lor umanitară și caritabilă, dar care sunt adesea înfățișați inexact.”

„Misiunea noastră a fost motivată de dorința de a spune o versiune exactă a călătoriei lor și de a prezenta în sfârșit adevărul poveștilor false raportate, care au devenit evanghelii doar datorită cantității de repetări”, se arată în comunicat.

„Datorită surselor noastre, am reușit să împărtășim povestea definitivă a Ducelui și Ducesei de Sussex.”