Scandal fără precedent la RAR Iași. Patronii unei firme de pompe funebre cer daune morale după ce un dric adus a fost reținut de autoritățile din România

Patroana unei firme de pompe funebre din Iași a dat în judecată Registrul Auto Român RA. Femeie le-a cerut judecătorilor ieșeni să oblige RAR la plata unor daune morale.

Tot scandalul a început în momentul în care un dric adus din străinătate a fost reținut de către autoritățile din țara noastră. Soțul femeii spune că au rămas fără bani, fără mașină și nimeni nu este tras la răspundere pentru cele întâmplate.

Procesul dintre Maria Pavel, patroana firmei de pompe funebre, și RAR a început pe 10 martie anul trecut. În acțiune, femeia a cerut despăgubiri materiale în valoare de 3.500 de euro și daune moral de 1.000 de euro. Prima sumă reprezintă costul unui dric marca Peugeot Partener.

Ieșeana a declarat că, pe 28 august 2018, autoutilitara a fost ridicată de către oamenii legii deoarece acesta ar figura cu semnalarea de bun căutat pentru confiscare în Sistemul Informatic Schengen. Femeia a spus că a fost cercetată în calitate de suspect, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire.

Potrivit patroanei, cu ocazia cercetărilor, s-a aflat că mașina a fost semnalată ca fiind furată pe 1 februarie 2012. Aceasta a fost luată de pe un drum public dintr-o localitate din Franța. Acest lucru nu a fost depistat de către reprezentanții RAR. Soțul femeii, cel care deține firma de pompe funebre, spune că au apelat la lege în speranța că vor fi despăgubiți.

„Noi am rămas și fără bani, și fără mașină. Am făcut toate documentele, am mers la înmatriculări, am dat bani… Nu ne-am putut folosi de vehicul și nici nu am fost despăgubiți. Ne vom consulta cu avocatul și vom vedea dacă vom contesta decizia primei instanțe”.