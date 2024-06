Scandal după finala Românii au talent. Fanii nu sunt mulțumiți de Cristian Ciaușu: “Nu merita să câștige!”

La 14 ani, Cristian Ciaușu a câștigat finala Românii au talent, sezonul 14, după ce a impresionat juriul și publicul cu naiul. Adolescentul suferă de astm și a început să cânte la acest instrument la vârsta de 8 ani, după ce a citit pe internet că un astfel de dispozitiv de suflat ajută persoanele cu această afecțiune. După desemnarea câștigătorului la PRO TV, în mediul online, fanii s-au arătat dezamăgiți de clasament.

În marea finală de vineri seara, 31 mai 2024, au urcat pe scenă Ana Nuţă (soprană), Anastasia Beaumont (dresor canin), Ansamblul Hecenii (dansatori), Calisthenics România (acrobaţi), Cristian Ciauşu (instrumentist), Dora Debreczeni (interpret de muzică populară), Eduard Anghelescu (cântăreţ), Emanuel Barica (artist stradal), Karlos Tănăsucă (matematician), VAN (solist) și Villia Iulia Vâlceanu (solistă).

Clasamentul arată așa:

Pe pagina de Facebook a emisiunii „Românii au talent”, fanii s-au împărțit în două tabere. Dacă unii au fost de acord cu rezultatul voturilor, alții refuză să conceapă că marele premiu a mers la Cristian Ciaușu:

„Eu zic ca Eduard ar fi trebuit macar pe 5”

„Merita sa cîștige Hecenii”

„Am votat cu Emanuel, el trebuia sa castige, dar oricine ar fi castigat unii aveau de obiectat. Asta e, frumoasa emisiune si pana la urma cel care a castigat este foarte talentat!”

„Ce repede s a scris numele câștigătorilor pe premii o porcărie..pt mine Emanuel este câștigător”

„Felicitări Emanuel ești adevăratul câștigător în inimile multor români. O alegere nepotrivită ((ffooartte surprins câștigătorul,,canci)),nu mai înțeleg acest concurs, când spui Românii au Talent,,eu mă gândesc că acea persoană s-a născut cu acel talent,,nu cu școală plătită,studii….etc,,Emanuel s-a născut cu har UN MARE BRAVOOO *Cu Vot *EMANUEL**”

„Ca de obicei, concurs fraudat! Baiatul asta este o minune si ii doresc sa ajunga cel putin la fel de bun ca maestrul Zamfir. Sa fim totusi seriosi, Hecenii au avut cele mai multe voturi, au fost cei mai apreciati pe durata concursului.”

„Mandria” romaneasca cere sa fie totusi un roman care are talent, drept urmare ajungem mereu sa desemnam un roman. De ce mai acceptam straini in concurs in acest caz?”

„Hecenii meritau premiu cel mare! Încă un an de Românii au talent la care se pare că trebuie să te uiți fără să aprinzi televizorul!”

„Cita munca au depus Hecenii … meritau mult mai mult decit un “Nai””

„NU MERITA! A fost banal față de alții…”

„Emanuel merita sa câștige!”

„o porcarie…..unul care canta la nai…..alta din gura….si dansatori de populara…….sunt o multime ca ei in tara….nimic senzational…….singurul mai deosebit era emanuel barica…..un real talent care face ceva aproape unic…….o porcarie”.