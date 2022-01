Scandal din cauza pensiilor în România. Ce se întâmplă acum, Florin Cîțu a refuzat

Ultima semnătură, în calitate de premier, a lui Florin Cîțu era pe acordul de asumare al Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). În cadrul acestuia un punct extrem de sensibil este și reforma sistemului de pensii din România. Tocmai acest punct a devenit în aceste zile mărul discordiei în cadrul coaliției de guvernare PSD-PNL-UDMR. Motivul pentru care acum Florin Cîțu nu vrea să dea înapoi, este faptul că România ar pierde, la o potențială renegociere, aproximativ 30 de miliarde de euro.

Încă din primele zile de negociere a portofoliilor ministeriale dintre PSD și PNL, Marius Budăi declara că procentul din PIB de 9,4%, prevăzut în PNRR, este unul extrem de mic. După aprobarea mai multor pachete de măsuri sociale pentru pensionari, ministrul Muncii a declarat încă odată că ceea ce a fost negociat în PNRR este infim pe lângă necesitățile bugetare pentru sistemul de pensii.

Reforma sistemului de pensii, asumarea unui nou sistem de calcul, și, implicit procentul din PIB de 9,4%, sunt noile motive de disensiuni din coaliție. Florin Cîțu, semnatarul acodului direct PNRR, nu vrea sub nicio formă o renegociere a acestor lucruri asumate.

„Am spus partenerilor internaţionali, atunci când am negociat PNRR-ul, aceasta este forma finală. Toată lumea s-a uitat acolo şi au fost de acord cu toţii,. Am semnat o formă finală a PNRR, şi am spus că nu vom reveni asupra lui.

Şi atunci când am făcut această coaliţie, am spus în coaliţie că nu vom reveni asupra PNRR, pentru că asta înseamnă să reiei toată procedura de negociere a PNRR. Asta înseamnă că aruncăm la coş 30 de miliarde de euro.”, a spus Florin Cîţu.