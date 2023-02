Scandal de zile mari în Turcia. Rușii cu ucraienieni, cazați în același hotel. Ce a ieșit întrece orice imaginație

Ca și cum nu ar fi fost de ajuns războiul dintre armata Ucrainei și cea a Rusiei, recent, două echipe de fotbal, reprezentante ale țărilor menționate, s-au luat la bătaie într-un hotel din Turcia. Conflictul a pornit de la un schimb de replici minor, însă nu a durat mult până la escaladare. Ce a urmat face de rușine imaginea ambelor țări. Cine a avut dreptate?

Potrivit presei ucrainene, ambele echipe s-au aflat cazate la același hotel deoarece urmau să participe la un cantonament de iarnă. Așa cum se știe, fotbalul este un sport care promovează interacțiunea armonioasă dintre oameni, echipe, iar un astfel de incident nu era așteptat, chiar dacă vorbim de echipele unor țări aflate în război.

Cu toate acestea, ucrainenii de la FC Minaj (prima liga ucraineană) și rușii de la FC Shinnik Yaroslavl (a doua ligă din Rusia) s-au luat la bătaie pe holurile hotelului, fiind nevoie de intervenția altor persoane, inclusiv a angajaților hotelului din Antalya.

Inițial, cele două echipe au aranjat să meargă să-și rezolve „treburile” în fața hotelului, iar ulterior, angajații au intervenit pentru a-i potoli și pentru a înceta bătăile. Aceștia au revenit pe holurile hotelului, acolo unde au reluat cearta. În imagini filmate de martori se poate vedea clar cum un fotbalist de la Shinnik este căzut pe hol, în vreme ce un jucător rus lovește un jucător al echipei adverse.

Problemele au apărut atunci când mai mulți fotbaliști ai lui FK Minaj s-au întâlnit în lift cu un jucător al lui Shinnik Yaroslavl, pe care l-ar fi bătut serios. Drept răzbunare, jucătorii ucraineni au fost așteptați la ieșirea din lift de mai mulți fotbaliști ruși, iar de acolo, luptele nu au putut fi evitate.

În urma conflictului, cei mai afectați au fost rușii, care ar avea jucători ce nu vor mai putea juca pe teren o perioadă, lucru confirmat de ambele cluburi. Un exemplu este cel al unui jucător din echipa lui Shinnik Yaroslavl, care s-a ales cu degetul rupt după acest episod .

În urma conflictului care a iscat scandal în presa ambelor țări, clubul rus a emis un comunicat prin care își cere scuze pentru situația iscată, argumentând cufaptul că, fotbaliștii echipei nu au făcut altceva decât să apere un coechipier atacat de ucraineni. Reprezentanții Shinnik au mai precizat că au luat decizia să transfere echipa într-un alt hotel.

Vezi imaginile video care au stârnit multe controverse:

In #Turkey, the football players of the Russian „Shinnik” and the Ukrainian „Minaj” were settled in the same hotel. Here is the result. pic.twitter.com/ju9erbqa9X

— NEXTA (@nexta_tv) February 14, 2023