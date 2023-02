Moment șocant în fotbalul francez. Un film pentru adulți a fost înregistrat în incinta unui stadion, în timpul unui partide din Ligue 1

Conducătorii clubului francez Nice, formație care l-a cumpărat pe Rareș Ilie de la Rapid, au înaintat o plângere la poliție, după ce și-au dat seama că în incinta stadionului Allianz Riviera s-a înregistrat un film porno. Momentul șocant a avut loc chiar în timpul unei partide din prima ligă franceză, de pe data de 29 ianuarie, în care formația locală a înfruntat Lille.

Este anchetă în Franța, după ce oficialii clubului OGC Nice au descoperit că în interiorul stadionul lor s-au filmat câteva scene dintr-o peliculă porno. Incidentul s-a petrecut chiar în timpul unui meci de fotbal, desfășurat pe data de 29 ianuarie: Nice – Lille, din etapa cu numărul 20 din Ligue 1, scriu jurnaliștii de la nicematin.com.

Filmul este realizat de o echipă actori amatori, iar scenele deocheate au fost filmate în una dintre toalete, a cărui ușă se pare că a fost blocată în perioda în care s-a consumat respectivul „act artistic”. Personajul principal al peliculei este o tânără care s-a filmat în arenă și a spus că se află acolo pentru „o vânătoare de necunoscuți”.

