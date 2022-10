Sătulă de comentarii, Delia reacţionează. Primele declaraţii după viralizarea răspunsului legat de copii: „Îmi dă cu virgulă”

Delia a devenit ținta internauților, după ce faimoasa artistă a declarat, acum câteva zile, într-un videoclip LIVE pe Tiktok motivul pentru care a decis să nu aducă pe lume un copil. Sătulă de valul de critici aduse la adresa ei, jurata de la iUmor le-a dat replica celor care o judecă pentru deciziile sale.

De mai bine de un deceniu, Delia se confruntă cu aceleași indiscreții din partea cârcotașilor care o întreabă insistent de ce nu a devenit mamă până acum.

Sătulă de persoanele curioase care o întreabă de ce nu face copii, jurata de la iUmor le-a explicat motivele pentru care nu își dorește să devină părinte. Răspunsurile și reacțiile internauților s-au viralizat, iar solista a revenit cu un răspuns pe măsură.

„Am senzația că m-am trezit în „Povestea slujitoarei” (n.r. – serial TV). Nu înțeleg, îmi dă cu virgulă. Eu am mai vorbit despre asta, de 20 de ani tot vorbesc despre chestia asta. De când mi se pune această întrebare tot răspund. Mai mult sau mai puțin cam același răspuns.

Delia s-a arătat deranjată de faptul că oamenii ar judeca-o din pricina răspunsurilor sale. Mai mult de atât, cântăreața a menționat că se confruntă cu această situație stânjenitoare de mai bine de 20 de ani.

Asta este o problemă reală. Într-o lume sănătoasă la cap nu este o problemă să ți se pună întrebări personale, care țin de intimitatea ta, întrebări care nu se pun. Dar este o problemă să răspunzi. Doamne! Cum?

Dacă mă întrebi, nu aștepți să și răspund? Trecem peste faptul că nu-i normal să mă întrebi chestia asta, dar m-am obișnuit cu asta. Se întâmplă de 20 de ani sau chiar mai mult. Mă sperie treaba asta.

Asta cred că e problema. Nu am dat lecții niciodată nimănui. Nu am spus oamenilor că nu e bine să faci copii. Am răspuns întrebării de ce nu faci. Pentru că nu vreau, simplu.”, a menționat Delia pe rețelele sociale.