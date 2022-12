Satul din România în care a rămas un singur locuitor. Nu ştie mai nimic din ce se întâmplă în ţară: „Nu mai am nici radio”

Satul din România în care a rămas un singur locuitor. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 75 de ani, care nu știe mai nimic din ce se întâmplă în prezent, în țară sau la granițele țării noastre. Nu este la curent nici cu pandemia de coronavirus, nici cu războiul. Ce spune vârstnicul despre viața pe care o trăiește.

La începutul secolului XX, satul Gialacuta din județul Hunedoara avea aproape 300 de locuitori. La acea vreme, cătunul care se află la 25 de kilometri de municipiul Deva, la poalele munților Metaliferi, era plin de viață. Țăranii lucrau pământul, creșteau animale, aveau pășuni bogate și livezi întinse. Unii dintrei ei erau angajați în mine și exploatări forestiere.

Acum, însă, lucrurile stau total diferit. Gialacuta este satul din România în care nu a rămas decât un singur locuitor. Este vorba despre un vârstnic în vârstă de 75 de ani, care trăiește aproape izolat. Se poate ajunge la el foarte greu, pe un drum noroios și plin de bălți.

Vârstnicul nu este la curent cu informațiile momentului. Trăind singur, nu a auzit nici despre pandemia de coronavirus și nici despre războiul de la granițele țării noastre. Longhin Topor, pe numele său, a recunoscut că nu știe nici măcar cine este președintele României în momentul de față.

„În ultimii ani am trăit mai mult singur. Radioul nu a mers o vreme. Așa, nu am mai aflat noutăți. Nu mai știu cine e președintele țării. Nu am prea auzit de război sau de pandemie. Doar ce mai vorbesc oamenii pe la magazin, la Dealu Mare, unde ajung trecând peste dealuri”, a spus Longhin Topor, pentru adevarul.ro.