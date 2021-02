Sarcină nouă în showbiz? Prezentatorul Antena 1 a făcut primele declarații despre bebeluș

Răzvan Fodor și Irina s-au întâlnit în 2007 și s-au căsătorit trei ani mai târziu, în 2010. Cei doi au împreună o fetița. Prezentatorul Antena 1 a vorbit recent despre posibilitatea măririi familiei lor. Urmează o nouă sarcină în showbiz?

Răzvan Fodor a recunoscut că el și Irina s-au gândit în nenumărate rânduri să îi facă un frățior sau o surioară micuței lor, însă nu au găsit până acum momentul potrivit. Prezentatorul emisiunii ”Burlacul” susține că lucrurile sunt acum și mai complicate având în vedere pandemia, în special fiind date contraindicațiile vaccinului pentru o femeie care dorește să rămână însărcinată, pe când cei doi și-l vor putea face.

„Ne-am tot gândit, dar niciodată nu a fost momentul. Cred că avem o problemă: ne simțim nemuritori! Eu fac 46 de ani, ea încă are timp, are 32 de ani, încă vorbim despre asta, dar mereu am avut câte ceva. De un an mai avem și nenorocirea asta de COVID, ea dacă ar rămâne însărcinată nu ar fi bine să se îmbolnăvească și, cum amândoi suntem activi și lucrăm în perioada aceasta, ar trebui mai întâi să ne vaccinăm, iar sarcina ar trebui să vină abia la 3, 6 luni de la vaccinare”, a declarat Răzvan Fodor pentru revista Viva.