Sărbătoare națională nouă pentru România. Klaus Iohannis a semnat deja legea

Potrivit Legii 189/2021, ziua de 10 Mai, căci despre ea este vorba, o să fie sărbătorită în fiecare an ca Ziua Independenței Naționale a României, zi de sărbătoare națională, lucrătoare.

Acesta a fost criticat de PSD care a sprijinit data de 9 mai ca sărbătoare națională pentru Ziua Independenței Naționale a României.

,,L-ati pus pana si pe presedintele Academiei Romane sa semneze o fituica cu care sa umble Gigel (Stirbu – nr.) pe aici, sa ne spuna ca asta e parerea Academiei Romane. Parerea Academiei Romane se spune in Tratatul de Istorie Nationala, nu in scrisori date la cafea pe sub masa unor neaveniti, care habar nu au. Nu au citit in viata lor un document istoric si vin sa ne spuna un adevar istoric”, a declarat, in replica, social-democratul Adrian Solomon, care a sustinut ca declararea independenței a avut loc pe 9 mai 1877, și nu a doua zi.