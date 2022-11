Sarah Prodan, reacție șoc despre Reghecampf. Ce i-a transmis fata Anamariei Prodan

Sarah Prodan, fiica cea mai mică a Anamariei Prodan, a făcut dezvăluiri despre divorțul mamei ei de Laurențiu Reghecampf. Tânăra a părăsit America pentru a fi alături de mama ei, care s-a consumat tare de tot în această perioadă și încearcă să o facă fericită.

Anamaria Prodan are trei copii, pe Sarah, Rebecca şi Laurenţiu jr. Fetele sunt din căsătoria impresarei cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, iar băiatul este al lui Laurențiu Reghecampf.

Fiica cea mică a Anamariei Prodan a vorbit pentru prima dată despre divorțul părinților săi și spune că este alături de mama ei, aceasta fiind demoralizată după despărțirea de antrenor.

„Am văzut-o pe mama mea plângând în ultima perioadă. M-a rupt chestia asta. Și eu plâng la rândul meu, dar doar când e ceva legat de familie, dacă i s-a întâmplat ceva, nu așa din orice.

Când o văd pe mama plângând, mă rupe și automat plâng și eu. Nu pot să o văd. Am susținut-o foarte mult în perioada asta.

Eu am și venit din America să fiu cu ea. Inițial am venit să joc la echipa națională, dar a fost tocmai bine, că și mama a avut nevoie de una dintre noi să fie acasă și am vorbit cu Rebeca că vin eu”, a spus Sarah Prodan la „podcast-ul Fiţă cu Adiţă”.