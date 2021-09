Șapte tineri din Iași, umiliți pe Aeroportul Henri Coandă. O firmă de transport i-a abandonat cu tot cu bagaje

Câțiva tineri din Iași au rămas blocați în București după o neînțelegere cu reprezentanții companiei „Massaro”. Cei șapte tineri se întorceau din Turcia. Cu toate că au cumpărat biletele online cu o săptămână înainte, nu au mai putut ajunge acasă.

Grupul format din șapte tineri a rămas blocat în Aeroportul Henri Coandă. Aceștia și-au cumpărat bilete online, în valoare de 504 lei, pentru a se întoarce din Otopeni la Iași. Cu toate acestea, autocarul nu a mai venit.

Ieșenii au așteptat ore în șir la aeroport, însă plecarea s-a făcut din București. După ce firma „Massaro” nu a mai avut acces în incinta aeroportului, site-ul companiei nu a mai fost actualizat. În momentul în care călătorii au cumpărat biletele, aceștia au selectat biletele cu precizarea ca plecarea să se realizeze din Otopeni.

Am început să ne panicăm și să sunăm la numerele de telefon de la firmă și nu ne-a răspuns nimeni. Am mers la punctul de informare „Massaro” din aeroport și era închis. Nu înțelegeam ce se întâmplă și deja se făcea târziu și noi nu mai plecam acasă.

Știam că sunt plecări din interiorul aeroportului, doar că ei nu și-au actualizat site-ul și aceste plecări nu mai sunt valabile. Eu pe site, când am luat biletul, am bifat Otopeni. Când am aflat că nu mai vin acolo microbuzele am plecat la autogară”, a precizat Alina M., ieșeanca umilită de compania „Massaro”.