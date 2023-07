Sânziana Buruiană și soțul se gândesc la al treilea copil? Fosta asistentă TV, detalii neaşteptate: “Soțul și-ar dori un băiețel” EXCLUSIV

Sânziana Buruiană este o femeie fericită! Fosta asistentă TV formează un cuplu cu Nicolae Zuluf de 10 ani și au împreună două fetițe minunate, Izabela și Antonia. Chiar dacă, în trecut, se vorbea despre un posibil divorț, iar gurile rele nu dădeau prea multe șanse căsniciei cu Nicolae Zuluf, iată că cei doi se înțeleg mai bine ca niciodată. Nu doar că se înțeleg de minune, dar se pare că cei doi se gândesc la un al treilea copil! În exclusivitate pentru Playtech Știri, Sânziana Buruiană ne-a oferit detalii despre o posibilă sarcină!

Sânziana este foarte implicată în creșterea micuțelor sale, astfel tot timpul său este alocat celor două minuni din viața ei. În exclusivitate pentru Playtech Știri, Sânziana Buruiană ne-a spus care este următoarea destinație în care vor pleca în vacanță, dar ne-a vorbit și despre pasiunile celor mici.

“Am fost pe la mare cu fetele. Mai mereu suntem la piscină, pentru că le place foarte mult bălăceala. O să mai plecăm în Grecia, la nepoata soțului meu. În general, vara ne place să stăm la plajă, pentru că și fetițele sunt înnebunite după înot, așadar preferăm destinațiile călduroase. Izabela, fiica cea mare merge și la școala de vară în zilele în care nu avem treabă.

E frumos să aibă activitate tot timpul. Izabela are multe talente și pasiuni. Îi place mult să picteze, așa se relaxează. O văd talentată și la dans, la muzică, la gimnastică. Abia așteptăm să își aleagă drumul pe care vrea să meargă când va fi mai mare, dar până atunci o pregătesc. Bine că are de unde alege. Cea mica încearcă să țină pasul cu cea mare, chiar dacă are doar trei ani. ”, ne-a declarat Sânziana, în exclusivitate pentru Playtech Știri.