Șansă nouă pentru milioane de români! Anunțul făcut de Gabriela Firea despre testarea în masă a bucureștenilor: „Dacă mai amânăm va fi mult prea târziu”

Primaria Capitalei, prin ASSMB, va deconta clinicilor de stat si private testarea PCR (cu teste normale, deci precise, nu cele rapide), în primă fază, pentru 11.000 de bucureșteni care se înscriu voluntar in proiectul “Testam pentru Bucuresti”. Nu dam vouchere, nici bonuri, cum neadevarat s-a scris in aceste zile. Nu facem altceva decat ceea ce se intampla in toata lumea, sa testam persoanele fara simptome, dar care pot fi contaminate si sa reprezinte vectori de transmitere. Doar asa putem reporni activitatile si economia. In acelasi timp, ASSMB și 5 spitale s-au pregătit sa depuna proiecte pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile – direcționate în contextul epidemiei Covid pentru a proteja sănătatea populației, prin POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare) 2014-2020 – Axa 4.Pentru prescolarii, elevii, parintii si profesorii din Municipiul Bucuresti, deoarece invatamantul se va desfasura preponderent on-line din cauza pandemiei, am pregatit proiectul Bucuresti.citeste.ro, prin care elevii vor beneficia de abonamente lunare pentru acces la lectura online, pe platforma bucuresti.citeste.ro.Vor avea la dispozitie o mie de titluri de carte, cu un total de 300 de mii de pagini in toate formatele electronice: ebook, audiobook, videobook, teste interactive.

Publicată de Gabriela Firea pe Luni, 11 mai 2020