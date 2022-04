Șansa imensă ratată de Răzvan Lucescu. Tehnicianul român de la PAOK Salonic a avut un început slab de sezon cu gruparea sa. Între timp, lucrurile s-au redresat, fosta campioană a Greciei urcând până pe poziția a doua în campionat și ajungând și în sferturile de finală ale Conference League. Răzvan Lucescu a avut ocazia de a-și duce formația până în penultimul act al competiției chiar pe stadionul din Salonic.

Lucescu și echipa sa au fost șocați de violențele declanșate de fanii grupării din Marseille, înainte de partida tur, desfășurată în Franța, săptămâna trecută. Mai mulți ultrași ai celor de la Olympique Marseille au atacat hotelul în care se aflau suporterii lui PAOK, care au ripostat, totul degenerând în adevărate lupte de stradă.

„La meciul retur, sper că Olympique Marseille va fi primită cum am fost primiți noi aici. Sunt dezamăgit de ce am văzut azi. Este o imagine foarte urâtă pentru Marsilia. Există multă violenţă în lume în prezent, nu mai era nevoie şi în fotbal. Mai bine ca fanii voştri să nu vină la noi”, a declarat Lucescu, după partida tur, conform news.ro.

Răzvan Lucescu spera multe de la returul întâlnirii, după victoria „scurtă”, 2-1, a francezilor în partida tur. În plus, fanii lui Marseille n-au primit permisiunea de a se deplasa în Grecia, așa că atmosfera a fost dominată de suporterii lui PAOK.

Dar, Lucescu a fost nevoit să asiste la o nou înfrângere a echipei sale, singurul gol al meciului fiind marcat de vedeta francezilor, Dimitri Payet, în minutul 30. Antrenorul român s-a declarat mulțumit de evoluția elevilor săi, regretând faptul că aceștia n-au fructificat ocaziile avute.

„Am reușit să formăm o echipă cu o mentalitate bună. Experiența din acest sezon ne va ajuta foarte mult în anii următori. Așa cum am spus ieri, un mic detaliu poate schimba lucrurile. Am învățat să citim meciurile mai bine și să reacționăm corespunzător. Nu îmi place să vorbesc despre bugete, dar Marseille cu siguranță este cu mult peste noi.

Marseille a avut mai puține faze periculoase decât noi. Noi am avut multe șanse de a înscrie, dar nu am reușit. Meritam să ne calificăm, dar rămânem acasă. Părăsim Europa cu capul sus. Singura mea nemulțumire este că nu am marcat. Nu știu dacă Marseille a mai avut un adversar care să aibă atât de multe ocazii”, conform gazetta.gr.