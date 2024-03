Sanda Ladoşi, dezvăluiri despre tatăl său, colonel al Securităţii. Ce făcea pe vremea lui Ceauşescu: „Acum pot să spun”

Una din artistele în vogă a anilor 80-90, Sanda Ladoși, a fost recent invitata jurnalistei Denise Rifai, la Kanal D, făcând mai multe dezvăluiri despre tatăl său, colonel al Securităţii. Citește mai departe și află ce făcea pe vremea lui Ceauşescu.

Sanda Ladoși, de la învățătoare, la artist îndrăgit de români

Ajunsă astăzi la 54 de ani, celebra artistă Sanda Ladoși nu a avut o copilărie ferită de probleme, mai ales prin prisma statutului pe care tatăl acesteia l-a avut în perioada comunistă. Originară din Târgu Mureș, artista provine dintr-o familie de profesori, meserie pe care era cât pe-aci să o practice și ea, dar drumul ei profesonal avea să se schimbe odată cu primele apariții muzicale.

Pe de altă parte, tatăl acesteia, deși profesor, a mai deținut și funcția de colonel în vechea Securitate a lu Nicolae Ceaușescu, lucru care i-a afectat viața personală, atât ca adolecentă, cât și ulterior, ca tânără aspirantă la statutul de vedetă a muzicii ușoare, despre care recunoștea într-un material exclusiv pentru Impact că:

„Dacă mi-ai fi spus la 18 ani că o să fac carieră muzicală, că o să trăiesc din asta, îți ziceam du-te mai încolo și lasă-mă în pace, nu aș fi crezut. A fost atât de firesc, odată nu am dat din coate. Alții poate au trebuit să se zbată mai mult. Am zis că dacă fac ce-mi place, cu dragoste, e perfect”, a mărturisit Sanda Ladoşi pentru Impact.ro.

Artista face dezvăluiri despre tatăl său, colonel al Securităţii

Invitata jurnalistei Denise Rifai, în cadrul emisiunii ”40 de întrebări”, de la kanal D, artista face dezvăluiri despre tatăl său, colonel al Securităţii, recunoscuând faptul că:

„Nu am simţit că am avut parte de privilegii, deşi tatăl meu era colonel. Ba chiar aveam colegi care aveau mai multe decât mine. Noi nu am avut maşina, de exemplu. Dar nici nu am simţit nevoia de a avea lucruri, am fost mereu echilibrată din punctul acesta de vedere.”

Mergând mai departe cu dezvăluirile, Snada Ladoși i-a mai povestit jurnalistei faptul că, deși fusese colonel de Securitate, tatăl ei a încercat să ajute multă lume în acea perioadă:

„Organele de securitate au avut mereu grijă să se debareseze uşor de cei care nu mai erau de folos. Ca să îţi dai seama ce fel de om era, tatăl meu, prin prisma meseriei sale, a ajutat oameni să fugă în străinătate. Acum pot să spun lucrurile astea, atât am de spus, cred că e suficient.”, a mai dezvăluit artista la Kanal D.

Sanda Ladoși: „Nici probleme nu au avut pentru că am fost fiica de colonel”

Pe de altă parte, având în vedere acest statut, tânăra Sanda Ladoși nu avea să aibă probleme, de altfel lucru recunoscut de artistă în cadrul aceluiași dialog cu jurnalista Denise Rifai:

„Nici probleme nu au avut pentru că am fost fiica de colonel. Era un tip echilibrat, nu cerea nimic de la sistem, nu voia privilegii şi atunci nici noi nu eram în atenţie”.

DIn păcate, tatăl artistei avea să plece din această lume la 51 de ani, în 1993, după o perioadă lungă de luptă cu o boală incurabilă, iar artista își aduce și astăzi aminte cu durere de acea perioadă, spunând că „Sunt exact 30 de ani de când tata a plecat. M-am gândit cu tristeţe că a plecat atât de tânăr…”

Vedeta a avut parte de multe lovitori în viață, dar nu a încetat să creadă în Dumnezeu

Dacă ar fi să ne uităm la viața personală, am constata că fiecare dintre noi am avut parte, mai mult, sau mai puțin, de momente grele, adevărate lovituri. Este șic azul Sandei Ladoși, recunoscând că „Lovituri am primit multe.”, dar asta nu au determiat-o să nu mai creadă în Dumnezeu, spunând că „Dumnezeu a fost mereu în mine”.