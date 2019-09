Sâmbăta ar putea deveni zi lucrătoare. PNL propune schimbări majore în Codul Muncii

O schimbare legislativă strică planurile românilor și le pune nervii pe jar. Sâmbătă ar putea deveni zi lucrătoare. Propunerea a venit din partea PNL.

Se dă stop la relaxare. O schimbare legislativă, propusă de PNL, strică planurile românilor. Conform proiectului de lege depus de formațiunea politică menționată, sâmbătă se vrea a fi zi lucrătoare. Anunțul a fost făcut de șeful Serviciului de Comunicare al Ministerului Muncii, Cristian Vasilcoiu.

„Viitorul fost ministru PNL al Muncii vrea să facă sâmbăta zi lucrătoare! Hai ura!”, este mesajul lui Cristian Vasilcoiu, în josul căruia a inserat și câteva poze care atestă încercarea grupării politice.

Cine sunt deputații PNL care au inițiat proiectul?

Proiectul de lege, ce a fost depus la Camera Deputaților, a fost inițiat de doi deputați PNL, anume Dan Vîlceanu și Florica Cherecheș. Cât despre comentariile în urma postării, acestea nu au contenit să apară. Pe lângă urmăritorii virtuali ai lui Vasilcoiu, și fostul ministru al Muncii a avut ceva de spus. Oficialul a distribuit postarea șefului Serviciului de Comunicare din Ministerul Muncii și a susținut că modificarea legislativă i-ar putea afecta și pe angajații din sistemul privat.

„Baietii nu au treaba doar cu bugetarii. Ei vor ca si cei din mediul privat sa lucreze o zi in plus pe saptamana. Chipurile „in acord cu salariatul”. Cati patroni intreaba angajatii din privat daca au chef de o zi de munca in plus, cand ei ii cheama si acum la munca, desi nu e legal?”, a spus Olguța Vasilescu.

Codul Muncii

„Art. 137. [repausul saptamanal]

(1) Repausul saptamanal este de 48 de ore consecutive, de regula sambata si duminica.

(2) In cazul in care repausul in zilele de sambata si duminica ar prejudicia interesul public sau desfasurarea normala a activitatii, repausul saptamanal poate fi acordat si in alte zile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern.

(3) In situatia prevazuta la alin. (2) salariatii vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de munca sau, dupa caz, prin contractul individual de munca.

(4) In situatii de exceptie zilele de repaus saptamanal sunt acordate cumulat, dupa o perioada de activitate continua ce nu poate depasi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de munca si cu acordul sindicatului sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor.

(5) Salariatii al caror repaus saptamanal se acorda in conditiile alin. (4) au dreptul la dublul compensatiilor cuvenite potrivit art. 123 alin. (2)”, este notat în Codul Muncii, momentan.