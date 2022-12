Salată de fasole verde cu usturoi și semințe de pin. Rețeta delicioasă de post

Salata de fasole verde cu usturoi și semințe de pin este o salată delicioasă pe care o puteți servi ca atare sau ca și garnitură alături de un grătar de pește sau de vită. Este o salată sănătoasă, plină de vitamine și fibre, iar semințele de pin îi conferă o textură crocantă și delicioasă.

Pentru perioadele de post sau pentru cine ține dietă, această salată poate fi o opțiune rapidă pentru un prânz sau cină perfectă. Se prepară în mai puțin de 15 minute iar partea avantajoasă este că se poate servi atât caldă cât și rece.

Cum utilizăm și unde găsim semințe de pin?

Cea mai cunoscută întrebuințare a semințelor de pin este utilizarea în prepararea celebrului sos pesto italian, ca ingredient principal.

Semințele de pin se mai adaugă la diverse feluri de mâncare pe bază de carne sau pește, în salate, în unele culturi se adaugă în aluaturi pentru pâine, biscuiți, etc.

Semințele de pin se găsesc in hipermarketuri sau în magazine cu profil oriental. În comerț se găsesc sub denumirea de muguri de pin.

Ingrediente

450 grame fasole verde congelată sau proaspătă

2 căței de usturoi

30 gr muguri de pin

ulei de măsline pentru prăjit

sare, piper

Mod de preparare Salată de fasole verde cu usturoi și semințe de pin

1. Într-o tigaie antiaderentă se încinge puțin ulei de măsline peste care am adăugat fasolea păstăi și un pahar mic de apă. Dacă nu țineți post puneți și un cub mic de unt. Nu este nevoie să decongelați fasolea păstăi înainte de gătire.

2. Păstăile de fasole se lasă la călit, la foc mediu sub capac. Periodic, cu un clește se întorc păstăile, ușor, fără a le rupe.

3. Pentru a-si păstra culoarea proaspătă și textura crocantă, păstăile de fasole nu trebuie să fiarbă. Astfel, după ce apa a scăzut, se închide focul și se asezonează cu sare și piper. Tot acesta este momentul când se pune usturoiul zdrobit peste păstăile de fasole.

4. Într-o altă tigaie, mai mică, se prăjesc ușor semințele de pin. Acestea dau o textură și un gust deosebit salatei de fasole păstăi.

5. Semințele de pin se amestecă cu păstăile de fasole. Salata se poate servi atât rece, cât și caldă.

Ce sunt semințele de pin și ce beneficii conțin?