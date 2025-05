Salariul uriaş pe care îl avea Mihai Mitoşeru la Tele Eurobingo Show de la Antena 1. ”Îmi puteam lua o garsonieră pe lună. Am pierdut tot”

La finalul anilor ’90, când televiziunea românească era într-o continuă efervescență, Tele Eurobingo Show devenea un fenomen național. Emisiunea difuzată de Antena 1 aducea un format inedit pentru publicul român: un joc-concurs interactiv, cu premii generoase, atmosferă de spectacol și o promisiune simplă – că norocul poate bate la ușă oricui. Prezentatori carismatici, zeci de mii de jucători și audiențe-record au transformat show-ul într-un simbol al tranziției spre divertismentul occidental.

În acel context, vedetele din platou deveneau, la rândul lor, beneficiarii unui val de succes și, implicit, ai unor salarii impresionante. Invitat recent în emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai, Mihai Mitoșeru, unul dintre prezentatorii emisiunii, a vorbit deschis despre acea perioadă de glorie.

„Eu puteam să îmi cumpăr atunci o garsonieră pe lună la câți bani făceam. Eu am pornit împreună cu Badea și cu Oreste în 1998 și am cam aruncat cu banii. Nu știu cum… Habar nu am, aruncam cu banii, făceam mese cu zeci de oameni, îi dădeam pe prostii. E așa de simplu să îi pierzi. Eram niște copii care munceam, am văzut cum era să ai succes. Am pierdut tot…”, a povestit Mitoșeru.