Salariul uriaș pe care Andra și Cătălin Măruță îl dau bonei filipineze. Suma este foarte mare

De mai bine de șapte ani, Cătălin Măruță și Andra au apelat la serviciile unei bone filipineze. Cuplul a îndrăgit-o pe loc, așadar au învățat-o să și vorbească limba română.

În anul 2014, Cătălin Măruță îi plătea acesteia un salariu de o mie de euro pe lună. De atunci, însă, prețul a tot crescut, ducându-se spre 2.000 de euro, dat fiind faptul că aceasta face parte din familie de mai bine de șapte ani.

„Am aceeasi bona, de cinci ani in casa, e filipineza si face deja parte din familia noasta. L-a ingrijit prima data pe David. Acum este bona pentru amandoi, dar se ocupa mai mult de Eva acum. Numai cand baietelului meu ii este foarte dor de ea si ii zice “hai stai si cu mine putin”, atunci eu raman cu fata si sta ea cu fiul meu”, spunea cantareata, în anul 2016.

Astfel că atunci când sunt departe de casă, filmând pentru emisiunile de televizune pe care le pregătesc, au şedinţe foto sau merg în concerte şi turnee, cele două vedete au acasă un ajutor de nădejde, pe care se pot baza oricând.

Deși a învățat și limba română, bona filipineză are obligaţia de a vorbi cu David doar în limba engleză.

Cătălin Măruță are o emisiune de succes, însă se pare că acesta a reușit să deranjeze. Astfel, Alex Velea este printre vedetele care nu vor să mai colaboreze sub nicio formă cu prezentatorul.

”Nu mi-a plăcut niciodată să generez scandaluri, nu îmi place nici să le amplific. Dar uneori simt nevoia să dau replica, pentru că mă simt prea atacat. E aiurea că se iau de familie, dacă au ceva cu mine, să îmi spună în față. Nu e genul meu să împroșc cu noroi în stânga și în dreapta.

Cu Măruță de asta m-am și certat, că tocmai pe ei îi invita și le punea întrebări despre nevastă-mea. M-a jignit prea rău, și a jignit-o pe nevastă-mea. Dacă foloseam numele nevestei lui, dacă aș fi vorbit eu de Andra cum a vorbit el de Antonia, nu cred că mai punea textul ăla, ca la sfârșit să spună că suntem bărbați și să ne strângem mâna.

Nu vreau să îl jignesc. Am zis că sunt prietenii mei, 100%, apoi am văzut că el poate să renunțe la prietenia asta a noastră foarte ușor când e să mă măscărească. Am mai avut problema asta, în 2012. Și l-am luat, l-am înjurat. A sunat-o și pe mama, același text, că suntem ca o familie, că în familii mai sunt și certuri, a înduioșat-o pe mama, asta după ce mamei îi crescuse tensiunea.

Ne-am împăcat, am fost la concerte, în turnee împreună. Nu faci așa, nu ai cum să mă măscărești tu pe mine cu acei copii pentru care eu am făcut tot. Eu nu m-am certat cu el, dar nu mai vreau să mai vorbesc cu el, să îl mai văd, să mai colaborez”, a spus Alex Velea la emisiunea Xtra Night Show, de la Antena Stars.