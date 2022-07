Salariu de 15.000 lei pe lună, te angajezi fără facultate. Ce meserie se plătește acum regește, unde și ce trebuie să faci dacă vrei și tu acești bani

Salariu avantajos pentru românii care nu au terminat o facultate. Combinatul Agroindustrial Curtici vine cu un anunț de mare interes pentru mulți oameni de la noi care nu au avut posibilitatea sau nu au dorit să îți continue studiile. Aceștia pot chiar și așa să aibă un loc de muncă bine plătit. Unde te poți angaja pentru 15.000 de lei pe lună fără să fi terminat o facultate? Aceste salarii reprezintă garanția continuității cu lucrători pregătiți care nu mai sunt tentați să plece la muncă peste meleaguri.

Combinatul Agroindustrial Curtici este un model în agricultura românească din mai multe puncte de vedere. Unul dintre acestea este reprezentat de salariile mari pe care le oferă muncitorilor. Românii care nu au avut posibilitatea sau nu au dorit să își continue studiile după liceu au posibilitatea să câștige bani frumoși.

Mai exact, un tractorist poate ajunge și la peste 15.000 de lei pe lună aici. Directorul general, Dimitrie Muscă, susține că salariile în cauză sunt garanția continuității cu lucrători pricepuți care nu mai sunt tentați să părăsească România pentru sume mai mari.

Cel din urmă le-a răspuns recent oamenilor care îl critică pentru că divulgă salariile angajaților din societățile sale. De asemenea, el a avut câteva cuvinte și pentru persoanele care nu cred în validitatea producțiilor pe care le înregistrează în sectorul vegetal.

”Când am spus că am făcut 8.560 kg de grâu la hectar, toată lumea spunea că Muscă minte, că Muscă e din sistemul lui Ceaușescu și că nu a făcut aceste producții. Nu, domnilor! Am acte contabile, ca să terminăm odată cu prostiile acestea. Când eu spun că Lovrinul a creat grâu de 9.020 kg/hectar, sunt documente contabile, eu nu vorbesc din burtă, nu îmi permit să fac treaba aceasta.

Și mai am o problemă care nu place la multă lume. Ne plătim oamenii și de aceea avem oameni. Am salarii de 14.000 lei, 15.000 lei, până la 15.500 lei, bani pe care îi ia pe lună, pe stat de plată, tractoristul, nu inginerul. Sigur că inginerul trebuie să ia și mai mult.

Aceasta este gândirea mea și iată că mergem de ani de zile. Toată lumea mă înjură, că disturb funcționarea societăților. Foarte bine, să le disturb, nu am niciun regret, pentru că și noi suntem printre cei care au făcut să plece românii din țară. Acesta este purul adevăr”, a precizat Dimitrie Muscă Agricultura la Raport”