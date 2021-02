Salarii Poliția Română. Sumele nesimțite încasate de agenți și directori. E revoltător!

Există și polițiști fericiți. Aceștia se întâlnesc pe lângă primării, în corpul polițiștilor locali cu funcții de conducere. Spre exemplu, la sectorul 1, directorul executiv din Poliția Locală are un salariu de peste 19.000 lei pe lună, un director general are peste 13.000 lei pe lună, iar un auditor are peste 16.000 lei.

Salarii Poliția Română

Veniturile unor polițiști simplu nu sunt nici ele de lepădat. Vorbim de sume de 20.000 de lei pe lună, 14.000 de lei ori, ceva mai modest, 13.000 de lei. Dar au și un lucru în comun, și anume, faptul că sunt pensionari, întrucât în Poliție se poate ieși la pensie la vârsta de 45 de ani.

Există salarii mari și la Poliția Locală a Primăriei Capitalei. Astfel că în anul 2020, salariul directorului general era de 18.000 lei brut, directorul general adjunct și cel executiv luau 17.000 lei brut, un șef serviciu 13.000 lei brut, iar un polițist local până la 8.200 de lei. Fără de sporuri sau norma de hrană. Inclusiv fără pensie.

Într-un articol din anul 2014 publicat de ZF se arată că cel mai bine plătit angajat al Poliției Române este un ofițer de poliție ce are o funcție cu comandă și care a încasat un venit net de 9.460 de lei în luna noiembrie a acelui an. De asemenea, cel mai mic salariu obținut atunci de un angajat al Poliției Române cu aceeași funcție, de ofițer cu comandă, este de 2.651 lei.

Salarii mai mici în Jandarmerie

Tot la Poliția Română, ofițerii cu funcții de comandă câștigau între 1.100 şi până la maximum 4.700 de lei net pe lună. Apoi, pe locul secund în topul celor mai bine plătiţi angajaţi ai Poliţiei sunt cei din categoria funcţionarilor publici, cu până la 4.355 de lei pe lună. Astfel că un funcţionar al Poliţiei Române câştigă mai bine decât cel mai bine plătit agent de poliţie de la aceeași instituţie.

O remunerație mai mică decât polițiștii încasează însă jandarmii. Astfel, maiştrii militari şi subofiţerii au cele mai mici salarii din Jandarmeria Română, funcţii pentru care salariile maxime ajungeau la vremea aceea până la 1.700 de lei net pe lună.

Totuși, cel mai bine plătiţi angajaţi din astfel de structuri sunt cei din aparatul central, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Acolo, un un angajat din categoria “personal contractual”, fără funcţie de conducere, a încasat într-o lună și un venit net de 11.222 de lei. O sumă asemănătoare a mai primit-o şi un angajat ce avea funcţia de ofiţer cu funcţie de comandă, care a încasat suma de 11.118 lei net.