Salarii ca în Occident în România. Fabrica gigant cu sute de locuri de muncă pentru români, unde se află

Premierul Marcel Ciolacu a vizitat fabrica Nokian Tyres din Oradea, unul dintre principalii producători globali de anvelope. El a menționat că a discutat cu reprezentanții companiei, subliniind că investiția totală se ridică la 650 de milioane de euro, din care 100 de milioane de euro reprezintă sprijinul oferit de Guvern. Până la sfârșitul acestui an, Nokian Tyres va avea 300 de angajați, iar până în 2025 numărul acestora va crește la 500.

Mutată din Rusia în România, fabrica Nokian Tyres este un exemplu de succes datorită colaborării dintre un investitor internațional, autoritățile locale și Guvernul României, care a sprijinit această investiție semnificativă. Ciolacu a subliniat că acest parteneriat public-privat reprezintă o cale sigură pentru dezvoltarea României, menționând că modelul Nokian este folosit ca bază pentru un Program Național pentru Marea Industrie, în valoare de 2 miliarde de euro.

„Anul viitor vom putea cumpăra anvelope #produseînRomânia! Este impresionant ce am văzut la fabrica Nokian Tyres din Oradea, la o zi după inaugurarea oficială a investiției de 650 de milioane de euro, la care Guvernul a contribuit cu un ajutor de stat de 100 de milioane de euro! Este o unitate la cel mai înalt standard, unde – până la sfârșitul acestui an – vor lucra 300 de angajați, iar până în 2025 vor ajunge la 500 de angajați, plătiți la nivelul salariilor occidentale. Relocată din Rusia în România, fabrica Nokian Tyres este un exemplu al unei reușite care reunește un investitor de calibru internațional, autorități locale și Guvernul României care a susținut puternic o asemenea investiție. Pentru că parteneriatul cu mediul privat este #caleasigură pentru dezvoltarea României! Mai mult, folosim acum modelul Nokian pentru a construi Programul Național pentru Marea Industrie, de 2 miliarde de euro. Pentru că firma finlandeză este, prin producția românească exportată peste tot în lume, unul dintre cei mai mari ambasadori ai României în lume! De aceea, sunt convins că succesul Nokian va atrage și alți mari investitori în țara noastră.”, scrie Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu a anunțat lansarea Planului Național pentru Marea Industrie, un pachet de 2 miliarde de euro pentru reindustrializarea economiei. Acesta include trei piloni principali:

Schema de Sprijin pentru Investițiile Strategice în industria de prelucrare, cu un buget de peste 500 milioane euro, oferind facilități fiscale pentru investiții de peste 150 milioane euro și crearea a cel puțin 250 de locuri de muncă în zone mai puțin dezvoltate.

Programul Național de Sprijin pentru Marea Industrie, o schemă de ajutor de stat de 1 miliard euro pentru companiile mari, cu sprijin de până la 100 milioane euro pentru investiții care reduc emisiile de gaze și consumul de energie.

„Am decis ieri, în cadrul reuniunii coaliției de guvernare, să consolidăm modelul de dezvoltare economică bazat pe investiții. Sub coordonarea dlui vicepremier Marian Neacșu, miniștrii Finanțelor și Economiei au lucrat la un pachet de măsuri prin care generăm un impuls major pentru reindustrializarea economiei. Astfel, putem lansa astăzi Planul Național pentru Marea Industrie. Este cel mai important pachet economic de susținere a economiei, de circa 2 miliarde de euro, axat pe trei mari piloni. Primul este Schema de Sprijin pentru Investițiile Strategice în industria de prelucrare, cu un buget de peste 500 milioane euro. Acordăm facilități fiscale investițiilor de peste 150 milioane euro, ce creează peste 250 de locuri de muncă în regiuni unde PIB-ul pe locuitor este sub media națională. Al doilea pilon este Programul National de Sprijin pentru Marea Industrie din România. Este o schemă de ajutor de stat de 1 miliard euro pentru mari companii. Vor primi un sprijin de până la 100 milioane euro per beneficiar. Acele companii ce derulează investiții capabile să reducă emisiile directe de gaze cu efect de seră, respectiv consumul de energie. Sursa de finanțare este din vânzarea certificatelor de emisii de dioxid de carbon”, a spus Marcel Ciolacu, la începutul ședinței de Guvern.