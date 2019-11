Sacrificiul Live Video pe Antena 1 – Vezi episodul 20 Live Stream

În fiecare seară de miercuri și joi, de la ora 20:00, la Antena 1, publicul este invitat să urmească super producția Sacrificiul, un serial ce promite să surprindă de fiecare dată! Serialul ”Sacrificiul” continuă în seara aceasta cu un nou episod numai pe Antena 1. Fanii vor putea viziona răsturnările de situație în care sunt implicate cele trei familii care provin din medii diferite.

Episodul din seara trecută din serialul „Sacrificiul” de la Antena 1 a avut surprize uriașe. În episodul trecut Eva, Elena și Eliza au aflat un secret foarte important, faptul că sunt surori și au ajuns la Penitenciarul Pitești unde se presupune că și-au pierdut viața părinții celor trei surori. Aseară fanii au aflat o altă veste de intensitate maximă. Există posibilitatea ca mama surorilor Ioanid să fie în viață, iar Eva decide să facă ceva incredibil.

„Mi-a spus că mama noastră trăiește”, a fost auzită spunând Elena, interpretată de actrița Ana Ciontea. Eva Oprea, personajul interpretat de actrița Maia Morgenstern, ia spus lui Ștefan un lucru pe care i l-a ascuns în ultima vreme.

Actrița Michaela Prosan a interpretat-o rolul Soniei în serialul „Fructul Oprit”, iar când a auzit de proiectul „Sacrificiul” nu a stat pe gânduri și a renunțat la vacanță. Frumoasa actriță joacă în noul proiect al regizoarei Ruxandra Ion rolul lui Lili pentru care a fost nevoită să facă nu numai o schimbare de look, dar și de accent și atitudine.

„Mă bucur foarte mult să fac parte din această nouă producție! Imediat după încheierea filmărilor pentru Fructul oprit am aflat de acest proiect în care trebuie să dau viață unui rol foarte diferit față de ceea ce am creat până acum. Mi s-a permis să adaug ceva savuros personajului și am venit cu câteva propuneri la începutul proiectului. Pentru mine, ca actriță, Lili este o provocare și intenționez să duc până la capăt ceea ce mi-am propus. Tot ceea ce am încercat să fac cu acest personaj este pe contre-emploi, personaj de compoziție și mă bucur pentru că este ceva ce nu am mai făcut până acum!”, a declarat Michaela Prosan , scrie a1.ro.