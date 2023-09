„Să țineți minte asta”. Cum a reacționat Gheorghe Hagi, după ce Dan Petrescu a făcut scandal și i-a transmis „să nu mai vorbești cu mine”- VIDEO

Este scandal în „Generația de Aur”, după meciul CFR Cluj – Farul 1-2. Dan Petrescu a făcut iureș la finalul partidei și s-a certat cu toată lumea. Nu l-a iertat nici pe Gheorghe Hagi! Antrenorul echipei vizitatoare a oferit un răspuns elegant în momentul în care a fost întrebat despre disputa cu fostul său coleg de la echipa prima reprezentativă.

Dan Petrescu a oferit scene uluitoare la finalul partidei CFR Cluj – Farul 1-2, din runda cu numărul zece din play-off, deși echipa lui a reușit să se califice în baraj și rămâne în cursă pentru un loc în Europa. „Bursucul” le-a reproșat adversarilor că „și-au dat viața pe teren” și după ce s-a certat cu arbitrii s-a „contrat” și cu Gheorghe Hagi. Camerele de luat vederi l-au surprins când i-a spus „să nu mai vorbești niciodată cu mine”.

Dan Petrescu nu a fost prezent la conferința de presă și l-a trimis pe secundul Costin Curelea să reprezinte CFR Cluj. Gheorghe Hagi a fost foarte calm când a fost întrebat despre disputa cu fostul său coleg și nu a ripostat. Dimpotrivă! Răspunsul lui a fost elegant și împăciuitor.

„Să țineți minte de la mine. Când câștigi, aduce bucurie, fericire și mult respect. CFR a câștigat 5 ani și a fost fericită 5 ani. În seara asta, suntem noi cei fericiți, am câștigat și suntem cei mai buni. E clar că Dan, la mentalitatea pe care o are și la cum e el, e clar că e supărat. Sunt supărările lui, le înțeleg. Eu sunt fericit. Jucătorii m-au făcut să fiu fericit, am făcut o muncă incredibilă când nimeni nu ne dădea nicio șansă.

I-am depășit pe toți cu diferență. În fiecare meci am arătat că suntem mai buni decât toți. Am atacat cel mai bine și ne-am apărat foarte bine. Cred că am jucători compleți”, a spus Gheorghe Hagi, la conferința de presă, după ce a fost întrebat ce i-a spus Dan Petrescu.