„Să-ți fie rușine! Ne vedem în instanță!” Getuța Sterp, atac dur la adresa Marei Bănică. De la ce a pornit scandalul

Scandal în lumea mondenă: Getuța Sterp a anunțat că o va da în judecată pe Mara Bănică, după ce aceasta din urmă a făcut publică o discuție cu iubita lui Culiță Sterp, în care vorbesc în termeni negativi despre familia lui. „Dacă aveam așa mamă, o pocneam peste gură”. Foto

În urmă cu câteva zile, mama Geta Sterp a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a vorbit despre participarea fiului său, Iancu Sterp, la Survivor All Stars. Printre altele, femeia a făcut publice detalii din intimitatea familiei sale, dar și a copiilor săi.

Dacă în Iancu Sterp are încredere, mama Geta pune sub semnul întrebării fidelitatea băiatului său cel mare, Culiță Sterp, față de iubita lui, Daniela Iliescu. Femeia a declarat că și-a învățat fiul să fie fidel și își dorește să adopte această atitudine, însă nu bagă mână în foc pentru asta.

În contextul dat, jurnalista Mara Bănică și iubita lui Culiță Sterp, Daniela Iliescu, au avut o discuție privată în mediul online în care au dezbătut problemele familiei, după cum vom reda în continuare.

După această discuție, Mara Bănică a anunțat că nu îl va susține pe Iancu Sterp pentru câștigarea Survivor All Stars, explicând și motivul din spatele deciziei sale. Jurnalista a precizat că, de-a lungul anilor, a făcut subiecte cu oameni „schinguiți” de familia Sterp.

Potrivit acuzațiilor aduse de Mara Bănică, familia Sterp ar fi bătut crunt ciobani pe care i-ar fi lăsat neplătiți cu anii, i-ar fi scuipat, umilit și tratat ca pe niște sclavi. Aceștia au rămas marcați pe viață.

După publicarea discuției cu Daniela Iliescu și acuzațiile făcute în mod public la adresa familiei de către Mara Bănică, Getuța Sterp, fiica cea mică a mamei Geta, a luat foc. Simțindu-se atacată, aceasta a anunțat că o va da pe jurnalistă în judecată. Tânăra susține că totul este o minciună.

„Să îți fie rușine pentru ce ai scris! Noi suntem oameni simpli, de la țară, cu frică de Dumnezeu! Dar tu, pentru minciunile spuse aici, o să dai cu subsemnatul în instanță. Am înțeles că nu îl susții pe Iancu, nici nu are nevoie de așa ceva din partea ta, are cine să o facă, dar ca să vorbești așa trebuie să fii ultima, după ultima… să nu zic ce! Ne vedem curând, nu îți face griji, Mara Bănică!”, a reacționat Getuța Sterp.