S-au stabilit cele patru grupe din Cupa României. Care sunt cele mai atractive confruntări

Vineri a fost ziua în care s-au stabilit grupele din Cupa României, conform formatului care a intrat în vigoare în acest sezon. Grupa C este cea mai atractivă. Aici se află Rapid și CFR Cluj. Antrenorul Ovidiu Burcă și-a dorit pentru Dinamo adversari puternici din primul eșalon este în grupă cu Sepsi Sfântu Gheorghe, FC Voluntari, FCU Craiova 1948, Petrolul.

Cum arată cele patru grupe din Cupa României

Federația Română de Fotbal a gândit un nou format pentru Cupa României. Oficialii speră că în acest mod competiția va deveni mai interesantă pentru cluburile din Liga 1, care de multe ori au abordat meciurile de aici folosind fotbaliști care au jucat mai puțin.

Vineri a avut loc tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor Cupei României. Prima rundă va avea loc începând cu data de 19 octombrie.

Grupa A

Sepsi Sfântu Gheorghe

FC Voluntari

FCU Craiova 1948

Petrolul

Dinamo

Unirea Slobozia

Grupa B

FCSB

FC Botoșani

CS Mioveni

UTA Arad

Oțelul Galați

Gloria Buzău

Grupa C

CFR Cluj

Farul

Rapid

U Cluj

CSC Dumbrăvița

CSM Alexandria

Grupa D

CS Universitatea Craiova

FC Argeș

Chindia

Hermannstadt

CS Ocna Mureș

Minaur Baia Mare

Cele 24 de echipe au fost împărțite în trei urne valorice, fiind repartizate în 4 grupe a câte 6 echipe. Toate echipele vor juca un meci cu o echipă din urna 1, un meci cu o echipă din urna 2 și un meci cu o echipă din urna 3. Primele două clasate din fiecare grupă se califică în „sferturi”. Echipele câștigătoare de grupă vor juca meciurile pe teren propriu.

Cum s-au stabilit cele trei urne valorice

Conform unui anunț făcut de FRF la implementarea noului format al Cupei României, urnele vor arăta astfel:

Urna 1: Cele șase echipe care au evoluat în play-off-ul sezonului trecut din Liga 1 + primele două clasate din play-off

Urna 2: Echipele din sezonul actual de Liga 1 care au obținut calificarea în grupe după ce au trecut de play-off. În cazul în care ar fi fost eliminate echipe din Liga 1, locurile lor ar fi fost luate de următoarele echipe calificate, conform clasamentului din sezonul trecut.

Urna 3: Restul de 8 echipe calificate în urma fazelor anterioare.

Cum arată noul format al Cupei României:

Faza regională: 42 de câștigătoare ale fazelor județene, cu șapte finale.

Turul 1: 7 campioane regionale + 69 de echipe din Liga 3 = 76 de echipe

Turul 2: 19 formații din Liga 3 + 38 de echipe din Turul 1 + 1 formație din Liga 2 = 58 de echipe.

Turul 3: 29 de echipe din Turul 2 + 19 echipe din Liga 2 = 48 de echipe

Play-off: 24 de echipe din Turul 3 + 8 echipe din Liga 1 = 32 de echipe

Faza grupelor: 16 echipe din play-off + 8 echipe din Liga 1 (locurile 1-8)

Cele 24 de echipe vor fi împărțite în 4 grupe a câte 6 formații, cu cap de capi de serie:

Stabilirea urnelor:

Urna 1 (primele 8 echipe din Liga 1),

Urna 2 (următoarele 8 echipe în funcție de clasament)

Urna 3 (ultimele 8 echipe în funcție de clasament).

Toate echipele vor juca un meci cu o echipă din Urna 1, o echipă din Urna 2 și o echipă din Urna 3, la nivelul fiecărei grupe. Primele două clasate se vor califica în faza sferturilor de finală.

Faza sferturilor de finală: 8 echipe din grupe:

*Locul 1 Grupa A – Locul 2 Grupa B

*Locul 1 Grupa C – Locul 2 Grupa D

*Locul 1 Grupa D – Locul 2 Grupa C

*Locul 1 Grupa B – Locul 2 Grupa A

Faza semifinalelor: 4 formații din ”sferturi”:

Locul 1 Grupa A – Locul 2 Grupa B vs. Locul 1 Grupa C – Locul 2 Grupa D

Locul 1 Grupa D – Locul 2 Grupa C vs. Locul 1 Grupa B – Locul 2 Grupa A

Finala: 2 formații, venite din ”semifinale”.