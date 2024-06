S-au căsătorit după un an de relație, dar la scurt timp secretul a ieșit la iveală. Cine este, de fapt, mireasa

Un tânăr din Indonezia a avut un șoc la 12 zile de la nunta cu ‘aleasa’ inimii sale. Cine era, de fapt, mireasa? Toți au rămas înmărmuriți când au aflat.

S-au căsătorit, dar bărbatul a avut un șoc la 12 zile de la nuntă

Un tânăr de 26 de ani din Indonezia, care a dorit să rămână anonim și a vrut să se numească AK, a povestit șocat cum a aflat că femeia pe care o luase de nevastă era, de fapt, bărbat. Conform South China Morning Post, tânărul a alertat Poliția, iar escrocul riscă acum ani grei de închisoare.

Indonezianul a mărturisit că și-a întâlnit „adevărata dragoste” pe rețelele de socializare. Pentru că s-au înțeles bine din prima, cei doi s-au cunoscut și în realitate și au decis să se căsătorească. După căsătorie, însă, lucrurile, s-au schimbat radical.

Femeia evita să întrețină relații intime

AK a precizat că „partenera lui” purta doar haine tradiționale musulmane, inclusiv batic niqab. Cei doi au avut o relație vreme de un an, după care au decis să se devină soț și soție. Presupusa femeie a pretins că se numește Adinda Kanza și că are tot 26 de ani. De asemenea, Kanza i-a mărturisit lui AK că nu mai are familie.

Soția era, de fapt, bărbat

Cuplul din zona Naringgul, Indonezia, păreau fericiți că urmează să se căsătorească. Evenimentul a fost unul restrâns și a avut loc pe 12 aprilie 2024. După ce s-au căsătorit, bărbatul a început să devină suspicios, pentru că soția lui evita intimitatea.

La 12 zile de la nuntă, AK a încercat să obțină informații despre trecutul partenerei sale. Așa a aflat că aceasta nu era orfană. Părinții i-au dezvăluit lui AK că fiica lor era, de fapt, un bărbat în toată regula. De patru ani, acesta purta haine femeiești și se îndepărtase de membrii familiei.

Speriat, AK a mers la autorități și le-a relatat pățania. La audieri, Kanza a recunoscut că a vrut să-i ia averea lui AK. În prezent, bărbatul se află după gratii și riscă o pedeapsă de 4 ani. Certificatul lor de căsătorie a fost, de asemenea, anulat!