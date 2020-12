S-a stabilit programul din preliminariile Campionatului Mondial! Când se joacă România – Germania

România a fost repartizată în grupa J în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2022, în Qatar. Și va înfrunta Germania, Islanda, Macedonia de Nord, Armenia și Liechtenstein. Se anunță o luptă pentru locul 2, care ar duce la baraj. Principala rivală este Islanda, dar și Macedonia de Nord, pe care „tricolorii” o înfruntă în prima rundă, poate emite pretenții. Pe 28 martie este programat marele duel cu Germania, pe propriul teren. Rămâne de văzut dacă aceste două partide, din finalul lunii martie, se vor disputa cu spectatori. Apoi, pe 31 martie, „tricolorii” vor avea o deplasare în Armenia.

Șansa revanșei în Islanda va fi pe 2 septembrie, tot în deplasare. Pentru ca nordicii să vină în România pe 11 noiembrie, în penultima etapă. Pe terenul Germaniei, naționala lui Rădoi va juca pe 8 octombrie 2021. Iar preliminariile pentru Campionatul Mondial se încheie cu o deplasare în Liechtenstein, pe 14 noiembrie.

Programul României în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2022

25 martie 2021

ora 21:45 – ROMÂNIA – Macedonia de Nord, Germania – Islanda, Liechtenstein – Armenia

28 martie 2021

ora 19:00 – Armenia – Islanda

ora 21:45 – ROMÂNIA – Germania, Macedonia de Nord – Liechtenstein

31 martie 2021

ora 19:00 – Armenia – ROMÂNIA

ora 21:45 – Germania – Macedonia de Nord, Liechtenstein – Islanda

2 septembrie 2021

ora 21:45 – Islanda – ROMÂNIA, Liechtenstein – Germania, Macedonia de Nord – Armenia

5 septembrie 2021

ora 19:00 – Islanda – Macedonia de Nord

ora 21:45 – ROMÂNIA – Liechtenstein, Germania – Armenia

8 septembrie 2021

ora 19:00 – Armenia – Liechtenstein

ora 21:45 – Macedonia de Nord – ROMÂNIA, Islanda – Germania

8 octombrie 2021

ora 21:45 – Germania – ROMÂNIA, Islanda – Armenia, Liechtenstein – Macedonia de Nord

11 octombrie 2021

ora 21:45 – ROMÂNIA – Armenia, Islanda – Liechtenstein, Macedonia de Nord – Germania

11 noiembrie 2021

ora 19:00 – Armenia – Macedonia de Nord

ora 21:45 – ROMÂNIA – Islanda, Germania – Liechtenstein

14 noiembrie 2021

ora 19:00 – Liechtenstein – ROMÂNIA, Armenia – Germania, Macedonia de Nord – Islanda

Cele 10 câștigătoare ale seriilor se califică direct la turneul final. Ocupantele locurilor doi plus cel mai bine clasate două formații în faza grupelor Ligii Națiunilor 2020 (cu excepția celor deja calificate din aceste preliminarii clasice) vor disputa un play-off în două trepte, 6 semifinale și 3 finale (câte un singur meci, gazda urmând să fie trasă la sorți), pentru ultimele 3 locuri.

Este a șasea tentativă a naționalei României de a ajunge iar la Mondiale, unde am fost ultima dată în 1998. De 22 de ani, am ratat toate celelalte turnee, din 2002, 2006, 2010, 2014 și 2018. De două ori, în 2001 și în 2013, am pierdut barajele de calificare cu Slovenia, respectiv Grecia.