S-a stabilit de ce a murit jurnalistul american de la Campionatul Mondial de Fotbal, despre care familia a spus că a fost ucis. Medicii au anunțat rezultatul autopsiei

Răsturnare de situație în cazul jurnalistul american care a murit la Campionatul Mondial de Fotbal, în timpul partidei Argentina – Olanda. Familia a suspectat că a fost ucis pentru că ar fi purtat un tricou cu steagul comunității LGBTQ, dar medicii au terminat autopsia și au comunicat motivul decesului. Soția lui Grant Wahl a făcut anunțul.

Medicii au explicat care au fost motivele care au determinat decesul lui Grant Wahl, jurnalistul de 49 de ani care a murit chiar în timpul meciului Argentina – Olanda. Rezultatul autopsiei a arătat că a fost vorba de un anevrism de aortă.

„Moartea lui nu a fost legată de COVID-19. Nu a avut nicio legătură cu faptul că a fost vaccinat. Grant a murit din cauza unui anevrism de aortă. Probabil a murit instant și nu a simțit nicio durere. Simt un fel de ușurare că am aflat acest lucru”, a spus soția lui Grand Wahl, citată de NY Times.

Decesul jurnalistului american a declanșat un scandal mare în presă, după ce fratele acestuia a susținut că a fost vorba de o crimă. Eric susținea, într-un clip postat pe Instagram, că Grant ar fi primit amenințări cu moartea pentru că a purtat un tricou în culorile steagului comunității LGBTQ. Homosexualitatea este ilegală în Qatar.

„Eu sunt Eric Wahl, sunt fratele lui Grant. Sunt gay. Eu sunt motivul pentru care purta acel tricoul la Campionatul Mondial. Fratele meu era sănătos. Mi-a spus că a primit amenințări cu moartea. Nu pot să cred că a murit. Cred că a fost ucis! Vă rog să mă ajutați. A leșinat în timpul meciului, pe stadion. A beneficiat de primul ajutor, a fost dus cu o mașină la spital, iar acolo a murit, potrivit soției sale”, a fost declarația inițială făcută de Eric Wahl. După câteva zile, acesta și-a retras acuzațiile și a spus: „Nu mai suspectez nimic”.

Grant Wahl s-a îmbolnăvit în Qatar și a fost la medic unde a fost diagnosticat cu bronșită. Chiar i-a sunat pe cei din familie și le-a povestit prin ce trece.

„Corpul meu cred că mi-a zis: «Omule, nu dormi destul!». S-a revoltat. Am fost diagnosticat cu bronșită. Am fost de două ori la medicii din centrul media. Acum mă simt mai bine. Corpul meu a cedat. Au fost 3 săptămâni pline de stres, în care am muncit mult și am dormit puțin. Am avut o răceală, care s-a transformat în ceva mai rău. Simțeam presiune în piept. Nu e COVID-19 pentru că mă testez des. Medicii mi-au spus că probabil am bronșită. Mi-au dat antibiotice și sirop pentru tuse. Acum mă simt mai bine”, spunea Grant joi, cu o zi înaintea decesului.