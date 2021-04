S-a spălat cu suc de lămâie pe față, timp de o lună. Ce schimbare majoră a observat apoi

Sucul de lămâie are multiple beneficii pentru ten, beneficii de care trebuie să ții seamă și tu. Este foarte bogat în vitamina C și iată ce se întâmplă dacă te speli cu el pe față vreme de o lună.

S-a spălat cu suc de lămâie pe față, timp de o lună

Sucul de lămâie ajută la degresarea pielii

Deoarece are proprietăți antibacteriene și antifungice, lămâia reprezintă un remediu natural binecunoscut care este folosit pentru calmarea inritațiilor și ca să ajute la îndepărtarea punctelor negre. Întrucât acizii din sucul de lămâie pot să irite mai ales pielea sensibilă, se diluează sucul cu apă înainte de a utiliza un tampon de bumbac ca să ștergi pielea.

Sucul de lămâie șterge petele întunecate și ameliorează cicatricile

Dacă este aplicat local, sucul de lămâie acționează ca să reducă treptat apariția petelor și cicatricile acneice. Folosind un tampon de bumbac șterge cu suc de lămâie proaspăt orice cicatrice vindecată sau pete întunecate. Clătește apoi cu apă călduță după cinci minute și usucă. Dar mare atenția. Dacă ți se înroșește pielea sau te mănâncă după aceea, înseamnă că tratamentul nu este potrivit pentru pielea ta. Dacă nu se întâmplă una ca asta, repetă procesul zilnic pentru a avea efecte notabile.

Sucul de lămâie poate să albească coatele întunecate

Dacă ai acele pete întunecate pe coate, lămâia este o soluție rapidă și ușoară pentru o piele mai uniformă. Pe măsură ce pielea de pe coate și de pe genunchi se freacă în mod constant de îmbrăcăminte, atunci crește un strat mai gros și protector de piele închisă la culoare. Dacă greci o jumătate de lămâie de cot te poate ajuta să deschizi la culoare zona. Repetă acest procedeu de două ori pe săptămână și lasă să acționeze vreme de 15 minute, apoi clătește cu apă caldă. Întrucât lămâia se poate usca, după ce ți-ai uscat pielea, aplică o cremă hidratantă pentru piele.

Sucul de lămâie hrănește pielea și o protejează

De precizat este că sucul de lămâie conține multă vitamina C sub formă de acid ascorbic. Vitamina C face o treabă foarte bună la pigmentare, dacă se aplică seara, fără a irita prea tare și poate să contribuie la creșterea colagenului din piele. Sucul de lămâie este, de asemenea, un puternic antioxidant care combate radicalii liberi, fapt care îl face bun la protejarea pielii de efectele nefaste ale soarelui. Așadar, dacă ai aflat benefciile sucului de lămâie pentru pielea ta, poți începe să îl folosești cu încredere!