S-a schimbat harta Europei. Turcia s-a apropiat de Grecia după cutremurele devastatoare

Un cutremur extrem de puternic s-a produs în sud-estul Turciei, în apropiere de granița cu Siria. Datele obținute de la seismometrele care măsoară zguduirea solului cauzată de undele seismice sugerează că acest eveniment, produs în dimineața zilei de 6 februarie, a avut o magnitudine de 7,8 din 10 pe scara magnitudinii momentului. Undele seismice au fost captate de senzori din întreaga lume și după cel de-a doilea seims de 7,5 grade, inclusiv în locuri îndepărtate precum Marea Britanie. Dar ceea ce este și mai dramatic, conform specialiștilor, este că s-a schimbat harta Europei, iar datele arată că Turcia s-a apropiat de Grecia după cutremurele devastatoare.

Cutremurele din Turcia și Siria au un bilanț dramatic

După cum se știe deja, un cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade, urmat de un alt seism puternic de 7,5 grade, a devastat luni dimineață zone întinse din Turcia și Siria, provocând moartea a mii de persoane. Cutremurul s-a produs la o adâncime de 18 kilometri și a fost centrat în sudul Turciei, în apropiere de granița nordică a Siriei.

Numeroase replici au zguduit cele două țări de la cutremurul inițial. În primele 11 ore, regiunea a resimțit 13 replici semnificative cu o magnitudine de cel puțin 5, spun specialiștii în seismologie.

Un alt cutremur puternic, cu magnitudinea 7,5, a lovit Turcia la nouă ore după zguduitura principală. Deși oamenii de știință studiau dacă acesta a fost o replică, ei au fost de acord că cele două cutremure sunt legate, spunând că „Cu siguranță sunt așteptate mai multe replici, având în vedere mărimea șocului principal Ne așteptăm ca replicile să continue în următoarele zile, săptămâni și luni”.

Aceiași seismologi explică faptul că seismul a fost extrem de puternic mai ales pentru un cutremur care a avut loc pe uscat. În mod obișnuit, cutremurele foarte puternice se produc sub apă, a declarat Margarita Segou, seismolog la British Geological Survey

În plus, cutremurul s-a produs în apropierea unor zone puternic populate, iar epicentrul a fost în apropiere de Gaziantep, un oraș important și capitală de provincie din Turcia. În timp ce clădirile noi din orașe precum Istanbul au fost proiectate ținând cont de standardele moderne în caz de cutremur, această zonă din sudul Turciei are multe clădiri înalte mai vechi, și de aici, din păcate, și numărul mare de victime anunțate de autoritățile turce, iar construcțiile rapide din Siria, plus anii de război, ar fi putut, de asemenea, să lase structurile vulnerabile, au spus cercetătorii.

Dar, deși seismele au făcut ravagii, mult mai importantă este situația ulterioară, iarcercetătorii spun că s-a schimbat harta Europei, iar datele acestora arată că Turcia s-a apropiat de Grecia după cutremurele devastatoare.

Specialiștii explică cum s-a schimbat harta Europei. Turcia mai aproape cu 3 metri de Grecia

Astăzi, conform specialiștilor, am putea vorbi de un eveniment unic în structura Pământului, având în vedere recentele seisme din Turcia și Siria. Conform acestora, s-a schimbat harta Europei, în sensul că seismele care au lovit Turcia au făcut ca țara să se deplaseze cu trei metri spre vest, potrivit șefului Institutului Național Italian de Geofizică și Vulcanologie.

Profesorul Carlo Doglioni, care a descoperit acest lucru, spune că seismele s-au produs la punctul de întâlnire al plăcilor Anatoliană de est cu plăcile Arabă și Africană, cauzând această deplasare.

Doglioni a precizat că estimările actuale indică o deplasare a plăcii cu trei metri, dar mai multe informații oficiale vor fi obținute după ce vor fi analizate datele din satelit, a adăugat el, subliniind că seismele s-au produs într-una dintre cele două falii seismice care trec prin Turcia.

Potrivit experților, cutremurul care a avut loc în Turcia, în statul Kahramanmaraș, a fost de o mie de ori mai puternic decât cutremurul din 2016 care a avut loc în Italia. Informația avea să fie confirmată și de un alt expert, seismologul grec Gerasimos Papadopoulos, acesta declarând că, într-adevăr Turcia s-a apropiat de Grecia după cutremurele devastatoare:

„Placa arabă presează placa anatoliană, iar placa anatoliană este ocupată din punct geografic de Turcia. A avut loc o alunecare de-a lungul liniei de contact a celor două plăci, acolo unde se află falia, și anume o alunecare a plăcii anatoliene. Cu alte cuvinte, Turcia a fost împinsă spre vest, spre Egee și s-a deplasat cu aproximativ 3 metri”, a explicat seismologul grec Gerasimos Papadopoulos.

Ulterior, vorbind despre schimbările survenite în regiunea afectată de cutremur, profesorul Doglioni a declarat că pământul a continuat să tremure și să distrugă cu o intensitate adesea semnificativă, în jur de 5-6 grade pe scara Richter. Ulterior, vorbind pentru ziarul italian Corriere Della Sera, profesorul Doglioni a declarat că totul s-a întâmplat în câteva secunde.