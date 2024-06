S-a mai stins o legendă a sportului. A murit Jerry West, bărbatul care apare în celebrul logo NBA

Jerry West, legenda NBA care a avut o carieră de jucător, antrenor și manager, a murit. El avea 86 de ani. West este baschetbalistul care apare în celebrul logo al Ligii de Baschet din SUA.

Jerry West, considerat geniu al baschetului

Jerry West, una dintre cele mai emblematice figuri din istoria baschetului mondial, s-a stins din viață. miercuri, la vârsta de 86 de ani. Ca jucător, el a câștigat un titlu NBA cu Los Angeles Lakers, în 1972, după opt finale jucate, dar a înregistrat performanțe importante și din postura de conducător.

El a jucat pentru echipa californiană ca fundaș și shooter până în 1974, iar în această perioadă a devenit de 14 ori NBA All-Star și a contribuit la calificarea echipei sale în finala NBA de nouă ori. Datorită rezultatelor de pe teren, Jerry West a fost ales model pentru sigla oficială a Ligii.

”Jerry West a fost un geniu al baschetului și o figură definitorie în liga noastră de mai bine de 60 de ani. S-a remarcat nu doar campion NBA și All-Star în toate cele 14 sezoane de joc, ci și ca un concurent desăvârșit care a îmbrățișat cele mai mari momente. În numele NBA, transmitem cele mai profunde condoleanțe soției lui Jerry, Karen, familiei sale și numeroșilor săi prieteni din comunitatea NBA”, a declarat comisarul NBA, Adam Silver.

Jerry West, una dintre cele mai marcante figuri din istoria NBA

Timp de 14 sezoane jucate la Los Angeles Lakers, Jerry West a marcat 25.192 puncte, recordul său fiind doborât doar de regretatul Kobe Bryant, care a reuşit 25.208 puncte. Acesta a fost printre cei mai buni aruncători de la distanță din istorie, de unde i s-a tras și porecla de „Mister outside”.

În afara titlului câștigat în 1972, Jerry West mai are în palmares un titlu de MVP al finelei din 1969, a jucat de 14 prezențe în All Star Game (MVP la ediția din 1972) și are un titlu de campion olimpic, în 1960, la Roma.

La câțiva ani de când și-a terminat cariera, LA Lakers a retras tricoul cu numărul 44, pe care acesta l-a purtat.

Jerry West s-a retras din activitatea de jucător în 1974, iar în 1976 a devenit antrenorul lui Lakers. A stat trei ani pe banca formației de care și-a legat toată cariera și de fiecare dată a calificat-o în play-off. În 1977 a dus-o chiar în finala din Vest.

În 2017, West a devenit membru al consiliului executiv și consultant al celor de la LA Clippers, funcții pe care le-a îndeplinit până la moartea sa.