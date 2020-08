S-a închis fabrica de sticlă Avrig. Cea mai veche fabrică făcea milioane de euro pe vremea lui Ceaușescu

Ultima fabrică de sticlă din România, unde luau naștere adevărate opere de artă în fiecare zi, a închis cuptorul și a tras obloanele. Fabrica de sticlă de la Avrig a fost nevoită să își declare falimentul, din cauza pandemiei de coronavirus, după ce a vândut pahare de înaltă calitate în toată lumea și pentru toate vedetele.

S-a închis fabrica de sticlă de la Avrig, după 400 de ani de existență

Fabrica de sticlă din Avrig a văzut multe în cei peste 400 de ani de existență. A fost martor la războaie și cutremure, dar a fost îngenunchiată de pandemia de coronavirus. Chiar dacă în trecut meșterii din fabrica de sticlă de la Avrig au lucrat piese unicat pentru Prințul Charles sau au avut comenzi de la Tiffany și Versace, conducerea fabricii a pierdut toate contractele din cauza pandemiei.

Acum, cuptorul Fabricii, inima întregii afaceri așa cum directorul Doru Teodorescu îl numește, s-a stins, din cauza datoriilor tot mai mari, care nu au mai putut fi plătite.

Contractele au fost anulate de pandemia de coronavirus

„Am stins cuptorul, inima oricărei fabrici de sticlă, iar acum urmează falimentul și alte etape. S-a ajuns aici din cauza costurilor foarte mari cu personalul, gazul și curentul, plus că eram în insolvență și trebuia să onorăm acest lucru”, mărturisește Doru Teodorescu, pentru Turnul Sfatului.

Cuptorul a funcționat timp de șapte ani non-stop, la o temperatură de 1.500 de grade. În ultima perioadă funcționa însă degeaba, pentru că se opriseră comenzile.

„Încă din luna martie încoace au tot scăzut comenzile, am reușit să mai reducem din personal, dar tot era greu. Iar acum, în ultima săptămână, nu am mai avut efectiv nicio comandă. M-am zbătut foarte mult și am avut vizitatori, comenzi, apoi a venit pandemia și ne-a pus capac. La noi, față de alte domenii, dacă ai de lucru ai, dacă nu, e gata. Cuptorul acela funcționa 24 din 24, ceea ce presupunea costuri mari, prea mari ca să le putem susține. Datoriile au fost tot mai mari, creditorii nu au mai acceptat și s-a cerut falimentul”, a declarat directorul pentru turnulsfatului.ro.

Directorul vrea să se reprofileze

Doru Teodorescu spune că va încerca să se întoarcă la meseria sa de bază, dar este îngrijorat pentru angajații săi care nu aveau altă meserie decât cea de care s-au ocupat cu dedicare ani la rând. „Eu mă voi reprofila, mă întorc la meseria de bază, aceea de inginer profil electric, însă pentru toți angajații este mai greu cu siguranță, au o vârstă, iar această meserie nu se mai practică”, explică acesta.

Comenzile fabricii de sticlă de la Avrig erau aproape în totalitate pentru clienți din afara României, iar cei care erau curioși de activitatea fabricii o puteau vizita cel puțin cinci zile pe săptămână, uneori chiar și sâmbăta. Acum totul s-a sfârșit pentru încă un brand al României.