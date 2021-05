S-a dezbrăcat în direct, la PRO TV. Cătălin Măruță a fost șocat de gest: ”Nu pot să cred”

”Vocea României slăbește”, a fost concluzia la care Cătălin Măruță a ajuns după ce mai mulți artiști s-au transformat incredibil după ce au participat la show-ul de talente. Printre ele se numără Oana Radu, Feli Donose, dar și Vizi Imre.

Cântărețul a ajuns de la 145 de kilograme la 118, iar călătoria nu a fost deloc ușoară. A avut nevoie de un psiholog, un nutriționist, dar și un antrenor personal. A fost o perioadă grea, însă felul în care se simte acum Vizi Imre merită tot efortul.

„Am slăbit 20 de kilograme. Mâncam și de stres. Acum când mi-e poftă de o pizza mă uit în garderobă. Purtam 3 de XL.

Dacă îi cumpăram de la chinezi erau 7 de XL. Când mă confruntam cu situații noi (…) Așa am început să slăbesc. Am căutat o nutriționistă, un personal trainer și o psiholoagă. Singur nu puteam. Am avut noroc cu Moni. Aveam cam 145 de kilograme.

Eu acum pot să mă aplec, înainte stăteam ca o bulibașă, nu puteam să mă închei la șireturi. De vreo cinci ani până acum trei ani am slăbit. Momentul când am vrut să mă ridic din pat și ca în filme, te chinui să cobori. Durere de genunchi și am zis până aici”, a spus artistul.