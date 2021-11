S-a aflat planul lui Klaus Iohannis după alegerile din 2024. Ce funcție ar putea deține, conform lui Orban

Ludovic Orban, fostul președinte al PNL, a făcut acuzații grave la adresa lui Klaus Iohannis. Acesta a precizat că intenția actualului președinte al României a fost de la bun început să facă un parteneriat cu PSD, pentru a-și asigura un mandat de premier pe viitor. Totul s-ar putea întâmpla în 2024, după ce îi va expira mandatul de președinte.

Într-o emisiune de la Digi24, Ludovic Orban a declarat că a aflat de planul lui Iohannis, după ce s-ar fi implicat să-l scoată pe el de la șefia PNL și pentru a arunca în aer coaliția cu USR. În realitate, scopul era ca PSD să fie readus la putere, în alianță cu PNL. Orban a mai spus că cei care l-au susținut în campania din alegerile interne aveau un singur scop: să-l scoată definitiv, la cererea lui Iohannis.

„Cei care l-au susținut pe Cîțu în campanie nu dădeau doi bani pe el. Intenția lor a fost să mă schimbe pe mine, pentru că știau că eu nu voi accepta niciodată o alianță cu PSD. (…) De ce m-a schimbat Iohannis? Se datorează exact acestui proiect pe care îl are împreună cu PSD. Eu aș fi preferat mai degrabă să rămânem în opoziție, decât să ne aliem cu PSD.

Dar nu era necesar să mergem într-o coaliție cu PSD, pentru că noi am avut un guvern de coaliție cu USR. De ce să distrugem o coaliție de centru-dreapta, de ce să-i aduci pe PSD-iști la putere? Acesta este motivul, Iohannis nu vrea să se pensioneze. El vrea să fie premier și și-a ales ca partener PSD-ul. Singura problemă a lui este că din 2024 nu o să mai rămână cu nimic, pentru că n-o mai fie nimic din PNL. Iohannis nu vrea să se pensioneze după ce își termină mandatul de președinte. Am multe informații în sensul acesta, provenite din multe surse. Vrea să fie premier”, a comentat Ludovic Orban, la Digi24.