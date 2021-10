S-a aflat data când se va organiza a treia ediţie a evenimentului Tuşnad Gastro Blues Fest. Sunt anunțate premiere muzicale şi experienţe culinare inedite

În perioada 2-4 iunie 2022 va avea loc cea de-a treia ediție a Tușnad Gastro Blues Fest. Evenimentul promite iubitorilor genului o serie de premiere muzicale și experiențe culinare de neuitat, anunță organizatorii.

Tușnad Gastro Blues Fest este un eveniment ce îmbină muzica live de calitate și gastronomia într-un concept unic. Organizatorii spun că ediția viitoare, care va avea loc anul viitor în vară, va aduce trei premiere muzicale pentru România.

„#TusnadGastroBluesFest vine cu trei premiere pentru România: chitaristul britanic Marcus Bonfanti, un artist cu o bogată carieră solo, care din 2014 l-a înlocuit pe Joe Gooch în faimoasa trupă Ten Years After. Legendară trupă britanică dr Feel Good, formată în 1971, cunoscută pentru single-urile timpurii precum ‘She Does It Right’, ‘Roxette’, ‘Back in the Night’ şi ‘Milk and Alcohol’, precum şi Gisele Jackson, din SUA, una dintre cele mai importante voci din muzica afro-americana, o artistă ce şi-a început cariera în muzică soul, atunci când Ray Charles a adus-o în trupa sa. Ea va fi acompaniată de trioul spaniol The Shu Shu’s”, se arată în comunicatul organizatorilor.