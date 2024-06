S-a aflat cine este câștigătorul show-ului Insula de 1 milion. Cum s-a dat de gol

Filmările pentru emisiunea „Insula de 1 milion” s-au încheiat înainte de Paște, iar acum s-a aflat cine este câștigătorul show-ului de aventură de la Kanal D. Conform informațiilor apărute recent în spațiul public, ar fi vorba despre o concurentă. Mai multe detalii puteți afla citind continuarea acestui articol.

În competiția de la Kanal D au mai rămas nouă concurenți, însă s-a aflat deja numele câștigătorului primei ediții. Se pare că o concurentă și-a adjudecat marele premiu pus în joc de postul de televiziune. Așa cum ne-au obișnuit, celebrele Vipere Vesele vin cu noi dezvăluiri din show-urile televizate.

Cei care administrează celebra pagină de Instagram au anunțat câștigătoarea. Mai precis, ar fi vorba despre Argentina Rusalina Korobian. Potrivit celor de la Fanatik, Argentina a ajuns în finală cu doi concurenți. Ei bine, cei trei participanți rămași în competiție ar fi ajuns la o înțelegere. Mai precis, concurentul care urma să câștige marele premiu trebuia să organizeze o petrecere la ea acasă, lucru pe care femeia l-a și făcut.

Este cunoscut faptul că Argentina deține o pensiune în satul Toaca (județul Mureș). De curând, în localitatea cu pricina, un bairam cu foc de artificii s-a dat în cinstea victoriei sale la „Insula de 1 milion”, mai scrie sursa citată. Petrecerea ar fi avut loc în noaptea de 1 spre 2 iunie, mai mulți foști concurenți ai show-ului de la Kanal D fiind prezenți.

Câștigătoarea marelui premiu are 49 de ani și, după cum spuneam, se trage din județul Mureș. În prezent, Argentina este stabilită în Cluj își desfășoară activitatea ca administrator. În trecut, ea a practicat atletismul și a concurat la mai multe maratoane.

Show-ul de aventură de la Kanal D se apropie de final. Marea finală a emisiunii va fi difuzată pe 15 iunie, începând de la ora 21:00, pe postul de televiziune turcesc. Ultimii concurenți care au părăsit Republica Dominicană în urma luptei pentru resursele de energie sunt Georgiana, Nicoleta, Denis și Vikingu. Weekendul trecut, Szilard a fost cel care a făcut jocurile. Concurentul devenise cel mai bogat de pe insulă, chiar de ziua lui.

„Am dat maximum din mine. Am tras cât am putut. Am folosit tehnicile cele mai potrivite, cele mai la îndemână care mi-au venit atunci pe moment. Nu obișnuiesc să mă uit în stânga, dreapta, la ce fac participanții. De data asta trebuie să recunosc că fără să vreau, cu privirea periferică, o vedeam pe Georgiana lângă mine. Aș putea spune că m-am simțit ca o pradă vânată”, declara Szilard, la finalul primului joc din ediția de sâmbătă.