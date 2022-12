S-a aflat cauza morții fiului Tinei Turner. Ce s-a descoperit la autopsia lui Ronnie Turner

Ronnie Turner a murit pe data de 9 decembrie la vârsta de 62 de ani. Acesta s-a bucurat de o carieră impresionantă de muzician, a cântat cu grupul Manufactured Funk și a avut un rol deosebit în filmul 1993 ,,What’s Love Got To Do With It”, o peliculă biografică despre mama sa. Soția regretatului artist a confirmat vestea tragică, iar abia acum s-a aflat cauza decesului său. Ce s-a descoperit la autopsie?

Cauza morții fiului Tinei Turner: ce au descoperit medicii la autopsie?

Ronnie Turner a murit pe data de 9 septembrie la vârsta de 62 de ani. Soția acestuia a confirmat vestea tristă a decesului cântărețului. Artistul s-a bucurat de o carieră impresionantă de muzician, a cântat în formația Manufactured Funk și a avut un rol special în filmul ,,What’s Love Got To Do With It” din anul 1993, peliculă biografică despre mama sa.

„Ronnie, ai părăsit lumea mult prea devreme. Îndurerată, închid ochii și mă gândesc la tine, fiul meu iubit”, a scris Tina Turner pe Instagram.

Un raport al biroului medicului legist din Los Angeles County a confirmat recent detalii din cazul decesului acestuia. Mai exact, specialiștii cu dezvăluit că bărbatul s-a stins din viață din cauza unor complicații legate de cancerul de colon. Mai mult decât atât, acesta suferea de boală cardiovasculară aterosclerotică, o afecțiune cardiacă legată de acumularea de plăci.

Artista și-a pierdut al doilea fiu

Celebra cântăreață trece prin momente cumplite după ce acum și-a pierdut al doilea băiat. Amintim că Raymond Craig Turner s-a sinucis în anul 2018 la vârsta de 59 de ani. Bărbatul a ales să își ia viața în reședința sa din Studio City, în apropiere de Los Angeles.

Cel din urmă a fost agent imobiliar în San Fernando Valley şi membru al National Organization of Realtors şi California Association of Realtors. El era rodul iubirii solistei cu saxofonistul Raymond Hill.

Cântăreața l-a născut pe Craig când avea doar 18 ani. Vedeta a declarat într-un interviu că primii ani din copilăria primului moștenitor al său au fost foarte grei pentru că băiatul a fost nevoit să asiste la abuzuri nenumărate la care ea era supusă de soțul său, Ike.

Cel din urmă a mai avut doi copii dintr-un mariaj anterior pe care Tina i-a adoptat și i-a crescut alături de copiii biologici. Fanii vedetei au rămas șocați de povestea de viață a familiei, iar mulți nu au înțeles nici acum gestul făcut de băiatul cel mare al starului internațional.