S-a aflat câți bani îi dă Gigi Becali lui Deian Sorescu la FCSB. Toate detaliile afacerii

Deian Sorescu a pierdut bani când a acceptat să semneze cu FCSB. Fotbalistul câștiga 20.000 de euro pe lună la Rakow, în Polonia, dar a acceptat 16.500 de euro pe lună de la Gigi Becali. Salariul va crește din vară, în cazul în care omul de afaceri va activa clauza de cumpărare.

Deian Sorescu a acceptat să joace la FCSB, dar nu este cel mai bine plătit jucător din lotul antrenat de Mihai Pintilii. Billel Omrani și Florinel Coman câștigă 20.000 de euro pe lună, în timp ce fostul fotbalist de la Dinamo primește 16.500 de euro, scrie gsp.ro. Fotbalistul avea în Polonia 20.000 de euro pe lună, iar asta înseamnă că în urma acestui transfer iese în pagubă, din punct de vedere financiar. Lucrurile se pot îmbunătății în vară, dacă Gigi Becali este mulțumit și activează clauza de cumpărare de un milion de euro.

Acela va fi momentul în care și salariul fotbalistului va crește cu 2.500 de euro pe lună, asta însemnând că va ajunge la 19.000 de euro. Dar asta doar din vară și doar dacă Gigi Becali îl cumpără din Polonia. Tot atunci intră în vigoare și clauza de reziliere a contractului: 10 milioane de euro.

Deian Sorescu a ajuns în Polonia în anul 2021, de la Dinamo, iar actele s-au semnat pentru 850.000 de euro. La ultimele două echipe din România a avut mari probleme să-și primească banii. Și ASU Timișoara și echipa din „Ștefan cel Mare” au avut mari dificultăți financiare, iar jucătorii și-au primit salariile cu întârziere sau au fost nevoiți chiar să renunțe la drepturile lor.

„Acum cinci-șase ani, am vrut să mă las. Au fost probleme la Timișoara, în prima ligă, cu echipa. M-au chinuit puțin, am stat un an și m-am dus în Liga 2. Pentru un copil ca mine, cu dorința de a juca, cu lotul subțire care a fost la Timișoara, tot nu am avut șansa de a evolua.

M-am dus în Liga 2 și am zis că anul acela ori mă salvez, ori mă las. Aveam 380 de lei salariul și ghetele erau 900 de lei. Dacă ieșeam la un suc cu iubita, ce făceam? Mă împrumutam”, a declarat Deian Sorescu, după primul meci în tricoul FCSB-ului.