S-a aflat acum! Ei sunt primii români care vor beneficia de vaccinul anti Covid-19

Pandemia COVID-19 a avut un impact asupra vieții a milioane de oameni și a adus economia globală în pragul unei depresii profunde în doar câteva luni. Această criză a stimulat, de asemenea, o cursă fără precedent pentru a dezvolta un vaccin. În prezent, 30 de vaccinuri fac deja studii clinice la om, dintre care opt au fost sponsorizate de laboratoare chineze.

Mai multe țări au convenit, de asemenea, să se asocieze cu laboratoare chinezești pentru ultima etapă a studiilor la om, având în vedere că China nu are infecții COVID-19 la scară largă. Se pare că există puține îndoială în ceea ce privește China și asupra faptului că ar putea fi printre țările care produc mai întâi un vaccin de succes pentru COVID-19. Există mai multe probleme înainte ca beneficiile la scară largă să se acumuleze la nivel global. Poate China să producă doze suficiente pentru uz casnic și pentru alte țări?

Comisia Europeană a încheiat discuții exploratorii cu o companie farmaceutică pentru a achiziționa un potențial vaccin împotriva COVID-19. Contractul preconizat cu Sanofi-GSK * ar prevedea o opțiune pentru toate statele membre UE de a cumpăra vaccinul, inclusiv România.

Se preconizează că, odată ce un vaccin s-a dovedit a fi sigur și eficient împotriva COVID-19, Comisia ar avea un cadru contractual pentru achiziționarea a 300 de milioane de doze, în numele tuturor statelor membre ale UE. Comisia continuă discuții intense cu alți producători de vaccinuri. În cest context, ministrul Nelu Tătaru a anunțat că România, în primă fază, va benefica, prin Comisia Europeană, de aproximativ 1.290.000 de doze.

”Noi am solicitat Comisiei Europene pentru populație, jumătate din populația României, aproximativ, și am mers până la 10.700.000 de cetățeni care ar trebui să facă acest vaccin. După cum știți, la nivelul Comisiei Europene s-au încheiat contracte, sunt discuții cu mai multe firme, s-au încheiat contracte cu 2 firme. Contractul inițial corespunde la 300 de milioane de doze, plus, facultativ, 100 de milioane de doze, în măsura în care se va putea face producția acestei cantități. României, din prima tranșă de 30 de milioane de doze, îi revine 4 %, în jur de 1.290.000 de doze.”, a declarat Nelu Tătaru.