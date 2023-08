Rusia, un nou atac la granița României. Imaginile surprinse în urmă cu puțin timp la Tulcea

Rusia a lansat un nou atac la granița României. Imaginile surprinse în urmă cu puțin timp la Tulcea au fost distribuite masiv pe platformele de social media. Armata Moscovei a provocat pagube mari în portul Izmail, unde s-a văzut o explozie uriașă urmată de un incendiu puternic.

La primele ore ale dimineții zilei de miercuri, 2 august 2023, Rusia a lansat un nou atac aproape de granița României. Armata Moscovei a vizat sudul regiunii Odesa, lansând drone iranieine Shahed.

Bombardamentele din portul Izmail, de pe brațul Chilia al Dunării, au fost surprinse de camere de filmat din Tulcea, imaginile fiind apoi redistribuite masiv pe platformele de social media. Doar 20 de kilometri, măsurați în linie dreaptă, despart cele două puncte.

Pe înregistrare se vede o explozie uriașă urmată de un incendiu puternic.

