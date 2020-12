Rusia, interzisă la nivel mondial. Decizia uluitoare, Putin va înnebuni de nervi

Decizia uluitoare de azi care-l va face pe președintelui rus să înnebunească. Rusia a fost interzisă la nivel mondial. Ce se întâmplă?

Decizia care-l va șoca pe Vladimir Putin

Rusia nu va fi prezentă la următoarele jocuri olimpice de vară și iarnă sau la Cupa Mondială FIFA 2022 care va avea loc în Qatar. Această decizie a fost luată în urmă cu puțin timp de către Curtea de Arbitraj pentru Sport. Trei judecători din cadrul CAS au votat în unanimitate agenția antidoping rusă ca fiind neconformă cu codul global antidoping în legătură cu eșecul său de a furniza date de testare a drogurilor, la cererea Agenției Mondiale Antidoping. CAS a menționat într-o declarație că numele, steagul și imnul rus vor fi interzise acum de la Jocurile de la Tokyo și Beijing, dar și de la Cupa Mondială Qatar, acest lucru va fi posibil dacă echipa națională rusă se va califica, arată theathletic.com.

Rusia a primit astfel o interdicție de patru ani de către WADA în urma descoperirii că RUSADA a manipulat datele de laborator predate anchetatorilor în luna ianuarie a lui 2019. CAS a mărturisit că reducerea interdicției nu ar trebui să fie privită „ca o validare” a comportamentului Rusiei. Mai exact, este vorba despre o interdicție valabilă până pe data de 16 decembrie 2022. Grupul a concluzionat: „Acest grup a impus consecințe pentru a reflecta natura și gravitatea neconformității și pentru a se asigura că integritatea sportului împotriva flagelului dopajului este menținută.”

Rusia, interzisă la nivel mondial

Rusia este interzisă acum de la o serie de turnee, dar cu toate astea sportivii ruși nu sunt neapărat scutiți. În cazul în care aceștia pot justifica faptul că nu au droguri, atunci li se va permite să intre ca parte a unei echipe care concurează sub steag neutru.

Țara ar fi fost încă eligibilă pentru a putea concura la EURO 2020, dincolo de decizia CAS, pentru că UEFA nu e considerată o „organizație de evenimente majore” dacă este vorba despre hotărârile privind încălcările antidoping. Sankt Petersburg va găzdui în continuare jocuri de grup și un sfert de finală la EURO-urile din vara lui 2021 care au fost amânate din cauza crizei sanitare.

„Interdictia de participare la competitii este valabila pana la 16 decembrie 2022, astfel ca Rusia va rata doua editii ale Jocurilor Olimpice (de vara in 2021 si de iarna in 2022) si, de asemenea, nu va putea participa la Mondialul de fotbal din 2022. WADA a declarat Agentia Antidoping din Rusia neconforma deoarece a manipulat datele de laborator predate anchetatorilor in ianuarie 2019”, arată ziare.com.